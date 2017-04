Vereine sollen für Freizeitanlagen zahlen Die Haushaltslage der Stadt ist nicht rosig. Deshalb werden jetzt die Bürger zur Kasse gebeten. Das stößt auf Widerstand.

Die Stadt habe sich bisher auf einer Insel der Glückseligen befunden, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Er meint damit, dass die Vereine der Stadt keine Nutzungsgebühren für die Sport- und Freizeiteinrichtungen zahlen. In allen anderen Städten der Region würden die Gebühren schon lange erhoben.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage komme nun auch Leisnig nicht mehr um einen solchen Obolus herum. „Wir haben alle Ausgaben unter die Lupe genommen“, erklärte Hauptamtsleiterin Sonja Heier am Donnerstagabend in der Ratssitzung, in der der Beschluss über die neuen Gebühren anstand. Ergebnis: Bei den freiwilligen Aufgaben der Stadt seien das im Jahr 2015 rund 657 000 Euro zusammengekommen. Dem stehen aber nur 249 000 Euro an Einnahmen gegenüber. Ein Großteil der Kosten entstehen für das Unterhalten und Betreiben der Freizeitanlagen.

Seit einem Jahr werde in der Verwaltung und im Stadtrat über Sparmaßnahmen gesprochen. In dem Maßnahmeplan, der aus diesen Diskussionen entstanden ist, stehe unter anderen, dass Gebäude freigezogen und verkauft werden und die Mitarbeiter der Verwaltung weiter nur Teilzeit arbeiten. Zusätzlich müssten nun auch die Vereine zur Kasse gebeten werden. „Bisher haben nur Dritte für die Nutzung von Sport- und Freizeiteinrichtungen gezahlt“, sagte die Hauptamtsleiterin.

Sporthallen schon ab 5 Euro die Stunde zu haben zurück 1 von 3 weiter Diese Gebühren fallen pro Stunde an: (Auswahl) Begegnungsstätte, kleiner Clubraum 13 € Karl-Zimmermann-Halle 17 € Saxonia-Turnhalle 5 € Turnhalle Clennen 22 € Kegelbahn 9 € Oberschule*, Aula 6 € Oberschule*, Klassenzimmer 2 € Stadtgut, Veranstaltungsraum 3 € Kulturscheune 109 € Kulturscheune, Foyer 28 € Freibad* 100 € Dorfgemeinschaftshaus Wiesenthal 135 € Dorfgemeinschaftshaus Naundorf 100 € Sozialküche Sitten 21 € AJZ*8 € Rathaus, Ratssaal46 € Rathaus, Trauzimmer 27 € * Bei diesen Einrichtungen behält sich die Kommune die Vermietung vor. Das heißt, nicht alle Gruppen/Parteien werden eingelassen. Büro- und Nebenräume kosten zwei Euro pro Quadratmeter und Monat. Büroräume nutzen zum Beispiel die Heimatfreunde im Rathaus. Inventar (ohne Personal wie Hilfe des Bauhofes beim Aufstellen von Buden): Bude alt 30 €/Tag Bude neu 50 €/Tag Raufe 30 €/Tag Bühne 70 €/Tag Bühne mit Dach 100 €/Tag Buden und Bühne haben sich in der Vergangenheit oft Vereine für interne oder auch öffentliche Veranstaltungen gemietet. Quelle: Stadtverwaltung Leisnig

Beteiligung erfolgt gestaffelt

Die Stadtverwaltung hat eine Liste mit 50 Räumen und Hallen erarbeitet, für deren Nutzung pro Stunde ein Entgelt zu zahlen ist. Der kleinste Betrag sind dabei 50 Cent für die Küche in der Bibliothek und der Größte 135 Euro für das Dorfgemeinschaftshaus Wiesenthal. „Allerdings gibt es mehrere Kompromisse“, sagte Sonja Heier. „Die Leisniger Vereine zahlen nur 25 Prozent der in der Entgeltliste festgeschriebenen Beträge. Andere Vereine 50 Prozent und Privatleute den vollen Betrag.“ Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren, die in einem Verein aktiv sind, werden ebenso von der Gebühr befreit, wie die Kindertagesstätten und Schulen Leisnigs. Gegenüber den Festlegungen können auch abweichende Regelungen getroffen werden. Über die muss der Stadtrat allerdings gesondert entscheiden.

Alle Nutzer der städtischen Einrichtungen müssen einen entsprechenden Antrag an die Stadt stellen. „Wir sind gerade dabei, zu überlegen, wie wir das organisieren können“, so die Hauptamtsleiterin. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Denn die Gebührensatzung soll zum 1. Juli in Kraft treten. Die Vereine sollten keine Angst haben, dass sie das Entgelt nicht aufbringen können, meint Sonja Heier.

Elgine Tur de la Cruz (Die Linke) sieht das aber ganz anders. Sie sei nicht von der Gebührensatzung begeistert. „Wir konnten keine echte Gerechtigkeit herstellen“, meint sie. Der Arbeitsaufwand für die Satzung sei unermesslich hoch gewesen. „Es wurde jeder Quadratmeter ausgemessen, jede Glühbirne gezählt und getestet, wie lange sie brennt“, sagte sie und zweifelte an, dass am Ende eine wirkliche Einsparung steht. Außerdem rede und arbeite der Stadtrat und die Verwaltung für die Leisniger Bevölkerung. „Wir müssen uns nicht mit anderen vergleichen, bei denen es schlechter läuft“, so Tur de la Cruz.

Wolfgang Rölle (CDU) bezeichnet die Aussagen seiner Vorrednerin als Wahltaktik. „Sie haben nicht verstanden, worum es geht. Wir haben keine andere Möglichkeit, ansonsten müssen wir freiwillige Aufgaben streichen“, erklärte er. Letztendlich entscheiden sich die Stadträte mit drei Gegenstimmen für die Gebührensatzung.

