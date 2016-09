Vereine sollen bei Geopark mitmischen Für das Tourismusprojekt sollen möglichst viele Leute begeistert werden. Dabei geht es um Inhalte – und um Fördermittel.

© - keine Angabe im huGO-Archivsys

Gemeinsam etwas auf den Weg bringen: Der Verein Geopark Erlebnispark Tharandter Wald hofft darauf, möglichst viele Vereine der Ortschaften in Tharandt und in Nachbargemeinden für das Geopark-Projekt zu begeistern. „Wir wollen den Schirm Geopark größer aufspannen“, sagt Vereinsmitglied Rolf Mögel zu der geplanten Weiterentwicklung des Vorhabens. Es sollen Ideen dazu gesammelt werden, um die Vernetzung untereinander zu verbessern. Hier sei auch Tharandts Ortschaftsrat gefragt.

Dort stößt der Gedanke auf Zustimmung. „Es geht auch um Fördermittel, ohne das Geld wird das nichts. Da ist entscheidend, wie so ein Projekt inhaltlich gestaltet wird“, erklärt Ortschaftsrat Manfred Oswald (SPD). Daher sei eine Auseinandersetzung zur inhaltlichen Gestaltung wichtig. Das Vorhaben widmet sich der nachhaltigen Tourismusförderung in der Region und sollte auf möglichst breiten Füßen stehen. Bis Ende des Jahres soll das Thema noch einmal im Ortschaftsrat diskutiert werden.

Vorbild für „ein stärkeres soziales Miteinander“ sei der historische Festumzug von Tharandt im August gewesen, hieß es im Ortschaftsrat. Der war mit mehreren Tausend Besuchern ein großer Erfolg gewesen. Mehr als 800 Darsteller hatten sich eingebracht, viele Vereine waren mit im Boot. „Daran kann man sicher anknüpfen“, so der Spechtshausener Rolf Mögel, der bei der jüngst stattgefundenen Auftaktveranstaltung der Dorfhainer Gespräche mit dabei war. Dabei ging es um die Gesteine des Jahres, von denen auch viele im und am Tharandter Wald vorkommen. Die Vortragsreihe des Geopark-Vereins in Dorfhain soll monatlich stattfinden – und Besucher über die Vorzüge der Region informieren.

zur Startseite