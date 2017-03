Vereine planen Kinderfest an der Stadthalle Görlitz Am 20. Mai soll es stattfinden. Wer mitmachen will, kann sich bei den Organisatoren melden.

Kinderstadt 2016 im Stadthallengarten © nikolaischmidt.de

Am 20. Mai soll es im Stadthallengarten ein deutsch-polnisches Kinderfest geben. Wie Anneliese Karst vom Stadthallen-Förderverein mitteilt, haben sich vier Organisationen gefunden, die das Fest vorbereiten. Dazu zählen neben dem Förderverein der Demokratische Frauenbund, der Förderverein Kulturstadt Görlitz und der Bürgerrat Innenstadt Ost. Mit dem Fest soll an das erste Kinderfest nach dem Zweiten Weltkrieg am 20. Mai 1945 sowie an die deutsch-polnischen Kinderfeste „Wir, die Neißekinder“ aus den 1990er Jahren erinnert werden. OB Siegfried Deinege hat die Schirmherrschaft für das Fest übernommen. Schon jetzt stehen einige Punkte des Programms fest. So werden Görlitzer und Zgorzelecer Vereine auftreten, „Hexe Hillary“ aus den Jugendkonzerten des Theaters hat ihr Kommen zugesagt, wie auch der Görlitzer Zauberer Ralf Kunze. Die Organisatoren wollen damit eine Tradition wiederbeleben. Der Lions-Club Görlitz unterstützt das Fest mit einer Spende, weitere Sponsoren sind willkommen. (SZ)

Kontakt: Anneliese Karts, 0151 19017793 oder 03581 3228024; Renate Klein 03581 731840; Heidi Siewert 03581 3027649.

