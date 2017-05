Vereine können sich fürs Tanzfest melden Zum 26. Mal ruft die Stadt Tanzvereine auf, Gruppen zum Döbelner Tanzfest zu schicken. Die Anmeldungen müssen bis August erfolgen.

Bei diesem Tanz vom KJSC Döbeln im vergangenen Jahr flogen die Locken – bis auf Platz 2. © Archiv/André Braun

Zum 26. Mal ruft die Stadt Tanzvereine auf, Gruppen zum Döbelner Tanzfest zu schicken. Der Wettbewerb ist für den 18. November geplant. Die Anmeldungen müssen bis 21. August erfolgen. Beim Tanzfest im vergangenen Jahr waren 60 Tanzgruppen aus 22 Vereinen gestartet. Rund 700 junge Tänzerinnen und Tänzer traten in den Wettstreit.

Sie starten in verschiedenen Startgruppen und präsentieren einer Fachjury und den Zuschauern ihre Tänze aus den Bereichen Showtanz, Jazz- & Modern Dance und Bauchtanz. Austragungsort ist wieder die Stadtsporthalle. In einer Veranstaltung am Vormittag treten von 9 Uhr bis etwa 14 Uhr die Gruppen der jüngeren Teilnehmer an. Von 15 bis etwa 19 Uhr sind die Auftritte der älteren Akteure vorgesehen.

Döbelner Tanzfest, 18. November 2017, Stadtsporthalle. Die Bewerbungsunterlagen gibt es auf der Homepage der Stadtverwaltung unter www.doebeln.de.

zur Startseite