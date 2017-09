Vereine können künftig großen Hortraum nutzen

Im neuen Hort an der Schillerstraße in Copitz wird es einen etwa 100 Quadratmeter großen Mehrzweckraum geben. Darin essen die Kinder unter anderem Mittag. In dem ballwurfsicher ausgebauten Raum können sie auch Sport treiben. Außerhalb der Kinderbetreuungszeiten soll der Raum der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, beispielsweise für Vereine oder Vortragsabende. Das Haus geht nach den Herbstferien in Betrieb. (SZ/mö)

