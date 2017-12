Vereine können das Geld gut gebrauchen Veolia-Stiftung unterstützt mit Spenden das ehrenamtliche Engagement in Weißwasser und dem Umland.

Stefan Przymosinski (v.l.), Max Olbrich, Tom Schilling, Manuel Noack und Stefan Dudziak haben für ihre Vereine jeweils 500 Euro von der Veolia-Stiftung Deutschland erhalten. © Joachim Rehle

Kurz vor Weihnachten haben Mitarbeiter der Stadtwerke Weißwasser (SWW) allen Grund zur Freude: Über die Veolia-Stiftung Deutschland fließen insgesamt 4500 Euro Spenden an neun Vereine nach Weißwasser und dem näheren Umland. „Und das ist aller Ehren wert, wenn von insgesamt 100 ausgewählten Vereinen bei 12 000 Veolia-Mitarbeitern in ganz Deutschland neun Preise nach Weißwasser gehen“, bemerkt Stadtwerke-Sprecher Igor Dimitrijoski und sagt: „das hatten wir noch nie.“ Hintergrund der Spendenaktion ist, dass Veolia-Deutschland das Ehrenamt seiner Mitarbeiter fördern will. Dazu können die Angestellten für ihre Vereine Spenden erhalten, wenn sie sich denn insgesamt 100 Stunden im Jahr in einem gemeinnützigen Verein engagieren. „Zwar haben einige Vereine unserer Mitarbeiter bereits in den Vorjahren Spenden erhalten, aber dieses Jahr sind es neun geworden“, erklärt der SWW-Sprecher.

Zu den Glücklichen zählt beispielsweise Max Olbrich, der 2017 mit dem Krauschwitzer Angelverein am Wettbewerb teilgenommen hat. „Wir organisieren jedes Jahr einen Angeltag für Kinder und ein Sommerfest“, erzählt er. Der Angelverein könne das Geld deshalb gut gebrauchen, sind doch immerhin 65 Mitglieder bei diesem aktiv. „Wir haben Anfang 2018 unsere Jahresversammlung und ich bin sicher, wir finden eine Möglichkeit, das Geld einzusetzen“, sagt der 29-Jährige. Max Olbrich ist übrigens so umtriebig, dass er im vergangenen Jahr eine Spende für den PSV Weißwasser und dessen Schwimmabteilung erringen konnte.

Tom Schilling engagiert sich wiederum beim SV Reichenbach, ist selbst in der Abteilung Fußball aktiv und wirkt in der Jugendarbeit mit. „Wir haben uns besonders der Herausforderung bei der Integration von Flüchtlingen gestellt“, berichtet der 32-Jährige. Dafür sei der Verein mit seinen etwa 450 Mitgliedern bereits vom Freistaat ausgezeichnet worden. Gerade der Sport biete viele Möglichkeiten, Deutsche und Flüchtlinge zusammenzubringen. Bis zu 20 Asylbewerber würden die Angebote des SV Reichenbach nutzen.

In Groß Düben wiederum ist 2017 bereits die 60. Karnevalssaison angelaufen. Da freut sich Manuel Noack, der für den Karnevalsclub Groß Düben ebenfalls eine Spende in Empfang nehmen durfte, besonders über den Geldsegen. „Ich bin für die Organisation für die große Veranstaltung am ersten Februarwochenende und den Karnevalsumzug in Cottbus verantwortlich, erzählt der 23-Jährige. Das Geld soll für neue Kostüme für die Funken verwendet werden, berichtet er weiter. Insgesamt sorgen neben den 35 Vereinsmitgliedern mehr als 60 Einwohner jährlich für das Gelingen der Karnevalssaison in dem Dorf. Darüber hinaus beteilige man sich bei der Organisation des Dorffestes und halte die Brauchtumspflege hoch.

Auch Stefan Przymosinski, der in diesem Jahr als zweiter Geschäftsführer bei den SWW begonnen hat, hat im Namen des SV Grün Weiß Weißwasser an dem Wettbewerb teilgenommen. „Der gesamte Verein hat mehr als 400 Mitglieder“, berichtet Przymosinski, „allerdings geht es hier um die Abteilung Badminton.“ Der wiederum stehe er seit 22 Jahren als Abteilungs- und Übungsleiter vor. Mehr als 65 Mitglieder, 30 davon sind Kinder und Jugendliche, nehmen in der gesamten Oberlausitz an Wettkämpfen teil, weshalb die Verwendung der Spenden schnell geklärt gewesen ist: „Wir wollen unserer Jugendmannschaft einen neuen Trikotsatz kaufen“, sagt Stefan Przymosinski.

Mit weiteren Spenden wurden die Vereine Spielmannszug Bad Muskau, die Arbeitsgemeinschaft „Kraftfahrzeug“ der Station Junger Naturforscher und Techniker in Weißwasser, der Verein „Kindererholungszentrum am Braunsteich (Kiez) in Weißwasser, die Tischtennisfreunde Weißwasser und der Lausitzer Sportverein reinrassiger Schlittenhunde bedacht.

