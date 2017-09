Vereine feiern in Hartau Das Fest am Vereinshaus war am Sonntag trotz eines anfänglichen Regenschauers von vielen aus dem Ort sehr gut besucht.

Lieselotte hat den Dreh raus. © Bernd Gärtner

Hartau. Lieselotte hat den Dreh raus: Sie versuchte sich am Wochenende beim Hartauer Vereinsfest beim Glücksraddrehen. Mama Maria Zimmer und Schwesterchen Annerose waren auch dabei. Das Vereinsfest am Vereinshaus in Hartau war am Sonntag trotz eines anfänglichen Regenschauers von vielen aus dem Ort sehr gut besucht. Musikalische Unterhaltung gab’s von den Weißbachtaler Musikanten und zum ersten Mal in diesem Jahr auch mit einer Auswahl der Big Band Klangfarben aus Jonsdorf. Neben einer Pilzausstellung gab es Kulinarisches: Traditionelle Bratwurst, Kuchen und Getränke, an einem Ofen wurden frisch geräucherte Forellen angeboten und auch der Szegediner Gulasch aus dem Kessel wurde reichlich nachgefragt.

zur Startseite