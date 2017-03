Vereine erhalten mehr als 3500 Euro Die Heimatkalender der Sparkasse sind beliebt und einträglich – jedenfalls für viele Vereine der Region.

Kindergärten Nieder Seifersdorf und Jänkendorf habensich mit dem sich im vergangenen Jahr über mehr als 1000 Euro von der Sparkasse gefreut. © andré schulze#

Regionale Motive wie die Blaue Lagune am Berzdorfer See und dem Blick zur Landeskrone sind nicht nur beliebte Ausflugsziele, sondern auch Hingucker im Landkreis Görlitz. Deshalb zieren sie den Heimatkalender der Sparkassen von diesem Jahr, die ab dem Weltspartag 2016 in den Filialen wieder großen Zuspruch fanden. Über 22 200 der beliebten Kalender wurden bis in die vergangenen Wochen zum symbolischen Preis von einem Euro verkauft. Das Geld kommt insgesamt 41 gemeinnützigen Vereinen und Kindereinrichtungen im Landkreis Görlitz zugute.

In den Sparkassenfilialen in Niesky und Umgebung erhalten die sechs begünstigten Vereine und Einrichtungen insgesamt 3605 Euro. So freut sich die Jugendfeuerwehr Kodersdorf über 298 Euro, die ihr von Annett Mitschke und Michelle Nitschke, Mitarbeiterinnen der Filiale Kodersdorf, am 1. Februar überreicht wurden. Die weiteren Gelder wurden in den darauffolgenden Tagen von den Filialleitern übergeben.

Die größten Spenden im Nieskyer Raum stehen allerdings noch aus: Die Filiale Niesky am Zinzendorfplatz und das Sparkassenmobil als bewegliche Filiale vergeben erst am kommenden Donnerstag jeweils rund 960 Euro an die Gutenbergschule Niesky und das Altenpflegeheim Abendfrieden der Diakonissenanstalt Emmaus. In Görlitz hat der Tierschutzverein Görlitz und Umgebung mit 1094 Euro ein kleines bisschen mehr erhalten.

Die größte Summe aber hat Ulf Mäkelburg, Filialleiter in Weißwasser, zusammen mit Annett Zick für den Sportverein Grün-Weiß in Händen gehalten. Der Sportverein erhielt 1502 Euro. Mit dem Geld sollen vor allem Abteilungen mit intensiver Nachwuchsarbeit unterstützt werden. In der Weißwasseraner Umgebung erhalten die sechs begünstigten Einrichtungen insgesamt fast 3350 Euro. Darunter sind die Sportvereine Klitten/Boxberg und Uhyst. Die Boxberger Filiale vergibt an ersteren rund 400 Euro und jene in Uhyst an den zweitgenannten 135 Euro.

Im vergangenen Jahr ist der Heimatkalender sogar noch ein bisschen erfolgreicher gewesen: 24000 Kalender hat die Sparkasse damals verkauft. Mehr als 4000 Euro gab es in dem Jahr vor allem für Kindereinrichtungen. Dabei waren die Kindertagesstätte Horka sowie die Kindergärten Pfiffikus in Jänkendorf und Parkstrolche in Nieder Seifersdorf. Auch für das Jahr 2018 soll es wieder den Heimatkalender der Sparkasse geben. Dieser zeigt neue landschaftliche Höhepunkte der Gegend und ist ab dem Weltspartag Ende Oktober in den Filialen vor Ort wieder für einen Euro zu haben.

Dafür spenden die Filialen:

Niesky und mobile Filiale: Gutenbergschule Niesky und Altenpflegeheim Emmaus (je 959 Euro)

Mücka: Sportgemeinschaft Mücka (345 Euro)

Rothenburg: Jugendfeuerwehr Rothenburg, Lodenau, Uhsmannsdorf (553 Euro)

Kodersdorf: Jugendfeuerwehr Kodersdorf (298 Euro)

Rietschen: Gesundheits- und Fitnessstudio Rietschen (490 Euro)

Boxberg: SV Klitten/Boxberg (406 Euro)

Uhyst: Uhyster Sportverein (135 Euro)

