Vereine erhalten Geld für Sachsentag Teilnehmer konnten Fördergeld beantragen. Das hat Löbau nun ausgezahlt. Über 450 Vereine trugen zum Gelingen bei.

Vereine, die beim Tag der Sachsen mitgemacht haben, werden unterstützt. © www.foto-sampedro.de

Löbau. Nach der Endabrechnung zum Tag der Sachsen in Löbau haben nun auch die teilnehmenden Vereine Fördergeld bekommen. Sie konnten bei der Stadt finanzielle Unterstützung beantragen für ihre Aktivitäten, mit denen sie zum Sachsentag im vergangenen September in Löbau beigetragen haben. Insgesamt 120000 Euro sind dafür vorgesehen gewesen, Vereine, die sich am Tag der Sachsen beteiligen, zu unterstützen. Das Geld ist nun an die Vereine ausgezahlt worden, berichtete Philipp Zirps vom Projektbüro „Tag der Sachsen“ in einer der vergangenen Löbauer Stadtratssitzungen. Er hatte die Bilanz des Festwochenendes vorgestellt. Über 450 Vereine waren dabei, zum Beispiel im großen Festumzug, mit Ständen auf den Festmeilen, mit Darbietungen auf den Bühnen im ganzen Stadtgebiet oder anderen Beiträgen.

Finanzielle Unterstützung bekam die Stadt beim Tag der Sachsen nicht nur durch Fördermittel. Auch Sponsoren leisteten einen Beitrag. 151 000 Euro nahm Löbau aus Sponsoring für den Sachsentag ein. Rund 600000 Euro zahlte sie aus der Stadtkasse für das Ereignis. 250000 Gäste hatten den Tag der Sachsen in Löbau besucht. (SZ/rok)

