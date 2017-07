Vereine bestohlen Kriminelle brechen Räume auf und nehmen teure Technik mit. Wer hat etwas bemerkt?

Einbrecher gingen in der Nacht zum Montag in Räumen zweier Vereine in der Döbelner Alexanderstraße um. Aus einem Geräteschuppen am Stadion holten sie sich einen Rasentraktor im Wert von rund 4 000 Euro. Das Vereinsgebäude wurde durchsucht. Der Schaden an gewaltsam geöffneten Türen sowie an einem Zaun belaufen sich insgesamt auf rund 300 Euro.

Beute wurde gleichfalls bei einem benachbarten Verein gemacht, wo aus einer Garage ein Rasentraktor „Etesia“ mit zwei Mähwerken für rund 8 000 Euro gestohlen wurde, dazu Werkzeuge im Wert von ca. 1 000 Euro. Hinzu kommt ein Schaden am Zaun sowie einer Tür in Höhe von geschätzten 1 000 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass an beiden Tatorten dieselben Täter zugange waren und dass sie mit einem Fahrzeug unterwegs waren.

Wer hat in der Alexanderstraße zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, Wahrnehmungen gemacht, die mit den Einbrüchen zusammenhängen könnten?

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Wo ist ein Rasenmäher „Etesia“ aufgetaucht, wo wurde er eventuell zum Kauf angeboten?

Hinweise erbittet die Polizei in Döbeln unter Telefon 03431 6590.

zur Startseite