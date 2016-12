Vereine bekommen Stollengeld Drei Bäcker arbeiten sechs Stunden lang an dem 90 Kilo schweren Gebäck. Verputzt haben ihn die Döbelner schneller.

Schlangestehen für den Riesenstollen: Hergestellt von der Bäckerei Körner, verkauft ihn Linda Burmeister Stück für Stück für einen guten Zweck. Nach einer Stunde war nicht mehr viel übrig. © André Braun

Die Glühwein- und Bratwurststände sind rund um die Eislaufbahn und den geschätzt gut zehn Meter hohen Weihnachtsbaum aufgebaut. Auf dem Obermarkt in Döbeln glitzert, trällert und duftet es. Das Karussell dreht fleißig seine Runden und auf der Bühne fahren die Scheinwerfer hoch. Der Döbelner Weihnachtsmarkt öffnete zum Wochenende seine Pforten. Zwischen Eislaufbahn und Bühne stehen die Leute bereits Schlange. Denn am zweiten Weihnachtsmarkttag, steht wieder der traditionelle Stollenanschnitt der Bäckerei Körner an. Zum 23. Mal zieht sich der Döbelner Riesenstollen über den Weihnachtsmarkt. 17 Meter ist das Gebäck insgesamt lang – hierfür wurden Stollen von jeweils 80 Zentimeter Länge zusammengesetzt. Allein das Gewicht der benötigten Rosinen beträgt etwa 30 Kilogramm, wie Bäcker Kay Körner erklärt: „Um die Zutaten kümmern wir uns immer schon im Sommer. In diesem Jahr haben wir süße, südafrikanische Rosinen ausgesucht.“ Insgesamt ist der Stollen gut 90 Kilogramm schwer.

In den vergangenen Jahren sei der Stollen auch mal ein paar Meter länger gewesen, sagt Kay Körner. Jedoch sei dann bei schlechtem Wetter auch manchmal viel übriggeblieben. „Das ist dann natürlich schade, deshalb lieber etwas weniger.“ Vom Weltrekord ist der Stollen trotz der beachtlichen 17 Meter ohnehin ein ganzes Stück entfernt. 2011 kam ein chinesischer Hotelbetreiber aus Shanghai mit einem Stollen von 1068 Metern ins Guinnessbuch der Rekorde.

Solche Rekordsucht haben die Döbelner gar nicht nötig – schließlich geht es beim Döbelner Riesenstollen um den guten Zweck. Drei Bäcker arbeiteten etwa sechs Stunden an dem Kunstwerk, das nun Scheibe für Scheibe geschnitten und verkauft wird. Eine Scheibe ist gut 1,5 Zentimeter dick und kostet einen Euro. Der Erlös geht in diesem Jahr an den Bogeschschützenverein in Döbeln und an den Sportverein Lüttewitz. Und diesmal sieht es vielversprechend aus: Eine Stunde nach Anschnitt sind nur noch wenige Meter Stollen übrig.

Aber auch ansonsten geht zum Auftakt des Döbelner Weihnachtsmarktes einiges über die Theken und über die Bühne. Kein Wunder, denn er ist gut besucht und bis zum Ende des Marktes am 18. Dezember steht jeden Tag ab 13 Uhr ein Programm an, das die tägliche Weihnachtsmannsprechstunde um 16 Uhr umrahmt. Heute findet unter anderem um 16.30 Uhr ein Weihnachtskonzert des Lessing-Gymnasiums im Rathausfoyer. Zudem lädt die Weihnachtswichtelwerkstatt im Festzelt von 14 bis 17 Uhr Eltern und Kinder ein.

zur Startseite