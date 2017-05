Vereine bekommen knapp 85 000 Euro Neustadt verteilt Zuschüsse. Am meisten bekommt der Sport.

© Symbolbild: dpa

Vereine in Neustadt können sich auf finanzielle Zuschüsse vonseiten der Kommune freuen. Insgesamt knapp 85 000 Euro will die Stadt in die Vereinsarbeit pumpen, teilt die Verwaltung mit. Das Geld ist im Haushaltsplan eingetaktet. Mit rund 39 000 Euro fließt der Löwenanteil dabei in die Sportförderung. An zweiter Stelle profitieren die sozialen Belange und die Wohlfahrtspflege mit rund 17 500 Euro. Das ASB-Mehrgenerationenhaus bekommt 15 000 Euro an Zuschüssen, für die Musikpflege sind 4 400 Euro vorgesehen, für die Heimat- und Kulturpflege weitere 7 500 Euro. In den touristischen Bereich wird die Stadt 1 000 Euro stecken, für den Tierschutz sind 500 Euro vorgesehen. Sportvereine sowie Vereine, die in den Bereichen Musik-, Kultur- und Heimatpflege aktiv sind, unterstützt die Kommune freiwillig in der Kinder- und Jugendabteilung. Für jedes Mitglied unter 18 Jahren wird ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 50 Euro gezahlt. Diese Beträge sind in den oben genannten Summen bereits eingerechnet. Darüber hinaus unterstützt die Verwaltung Vereine, die städtische Objekte bewirtschaften, finanziell. Sie erhalten beispielsweise Zuschüsse für die Begleichung der Betriebs- und Unterhaltungskosten. (SZ/kat)

