Verein will das Licht nicht löschen Gegenseitige Vorwürfe, Absichten und Pläne: Der Streit um das Rietschener Kino geht weiter.

Ginge es nach dem Verein, wäre jetzt das große Putzen im Rietschener Kino angesagt, um im Februar wieder Filme zu zeigen. © Archivfoto: André Schulze

Zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt fühlt sich der Verein Kino-Café Rietschen. Das sagen Vereinsmitglieder in einem Gespräch mit der SZ. „Uns liegt viel daran, dass der Betrieb wieder aufgenommen wird und die Leute ins Kino gehen können“, betont Samuel Petterson, der mit im Vorstand sitzt. Der Verein hat einen festen Plan, wie es in diesem Jahr weitergehen soll. Demnach wollte der Verein das Kino im Januar geschlossen lassen, um die Übergabe von den jetzigen Betreibern sauber zu regeln und einige Renovierungsarbeiten vorzunehmen. Ab Februar sollten wieder Filme gezeigt werden, erklärt Petterson.

Doch das ist momentan nicht möglich, da sich die Betreiber des Kinos mit der Gemeinde als Eigentümerin der Immobilie im Rechtsstreit befinden. Dabei fühlen sich die Vereinsmitglieder wie zwischen den Fronten – mit der Konsequenz, zur Tatenlosigkeit verdammt zu sein.

Dass Betreiber Helmut Fechner ihnen eine „feindliche Übernahme“ vorwirft, will und kann der Verein so nicht stehen lassen. Bianka Janke sagt, dass alle Schritte, die der Verein bisher unternommen hat, in Absprache mit den Kinobetreibern erfolgten. „Zumal beide, der Helmut und der Ingolf, mit im Vorstand sitzen und sie zu den Sitzungen immer eingeladen wurden“, erklärt die Rietschenerin. Bis auf eine, ergänzt Udo Zange, der wie seine Tochter Bianka Janke ebenfalls Mitglied im Verein ist. In dieser Sitzung wollte sich der Verein selbst die Karten legen, wie er mit dem Kino weiter verfährt und die beiden Betreiber mit einbindet.

Udo Zange sagt, dass der Verein die Arbeit der beiden Kinoleute wertschätzt und ihnen diese nicht wegnehmen will. „Der Helmut hat einen großen Erfahrungsschatz, was die Beschaffung der Filme betrifft. Ebenso sind seine Kontakte zu den Filmverleihern von unschätzbarem Wert.“ Aber auch der zweite Mann im Kino, Ingolf Schulz, soll weiter für den gastronomischen Bereich beziehungsweise den Ausschank zuständig sein. So sieht es der Personalplan des Vereines vor. „Und das haben wir beiden auch so angeboten und sie haben es angenommen“, ergänzt Udo Zange.

Den Rietschener verbindet mit Helmut Fechner nicht nur derselbe Jahrgang, sondern auch, dass beide zusammen die Schule in Rietschen besucht haben. „Nun droht durch diesen Streit unsere jahrzehntelange Freundschaft zu zerbrechen“, befürchtet Udo Zange. Für den Verein selbst ist derzeit kein Herankommen an die beiden Kinobetreiber, sagen die Mitglieder übereinstimmend. Aber auch kein Hereinkommen ins Kino-Café.

Helmut Fechner erklärt, dass sich um das Haus nicht gesorgt werden muss. „Wir betreuen das Gebäude, heizen es und die Betriebskosten für Januar sind auch schon bezahlt.“ Und wäre der Laptop noch an Ort und Stelle, könnten weiterhin Filme gezeigt werden, ist Fechner überzeugt. Die Entnahme des Gerätes durch den Verein am 28. Dezember hält er nach wie vor als rechtswidrig und setzt sie einem Berufsverbot gleich.

Links zum Thema Knatsch ums Rietschener Kino

Der Verein hält dagegen und betont, dass die Vorführtechnik nicht Eigentum der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist, sondern der Gemeinde gehört, die diese an den Verein überschrieben hat. Und der hat sie den Betreibern zur kostenlosen Nutzung überlassen. „Somit haben wir das Recht, die Technik einziehen zu können“, sagt Samuel Petterson. In diesem Zusammenhang betont der Rietschener, dass die Filmvorführer im Auftrag des Vereins tätig sind, und das seit 2014.

In jenem Jahr hat sich der Kinoverein aus einer Interessengemeinschaft heraus gebildet. Deren Ziel war eigentlich ein ganz anderes, erklärt Jan Striese, der mit zu den Gründungsmitgliedern gehört: Es ging um den Erhalt des Gebäudes mit seinem Kino in unveränderter Form. Dafür wurden 600 Unterschriften gesammelt und ein Gemeinderatsbeschluss gekippt.

Dieser sah vor, aus dem Gebäude ein Altersheim zu machen – mit einem verkleinerten Kino. „Damals haben wir das erste Mal das Kino gerettet“, sagt Jan Striese. Das zweite Aus drohte mit der Umrüstung von Analog- auf Digitalfilm im Jahr 2014. Nur durch die großzügige Vattenfall-Spende, die zudem noch mit Spenden für die Rietschener Vereine einherging, konnte die neue Technik für 65 000 Euro bezahlt werden. „Was wir als Verein bekommen haben, steckten wir in einen neuen Vorhang für das Kino“, sagt Jan Striese.

Und auch jetzt wartet der Verein mit einer Neuanschaffung auf: „Ein Sponsor stellt uns eine neue Küche zur Verfügung. Diese würden wir gern einbauen, aber wir kommen nicht ins Kino“, bedauert Jan Striese und mit ihm der Verein.

zur Startseite