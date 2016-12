Verein übernimmt die Freizone Der Offene Treff in Bischofswerda Süd wechselt zu einem freien Träger. Das hat auch Folgen für die Innenstadt.

Die „Freizone“ soll zu einem Begegnungszentrum für Generationen werden. © Steffen Unger

Der Regenbogen e. V. Bischofswerda weitet seine Aktivitäten in der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt aus. Künftig betreibt er den Offenen Treff „Freizone“ an der Belmsdorfer Straße und er übernimmt auch die Trägerschaft für die Jugendsozialarbeit. Das beschloss der Stadtrat auf seiner letzten Sitzung 2016.

Die Stadtverwaltung hatte die Überleitung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Schulsozialarbeit in freie Trägerschaft im Herbst ausgeschrieben. Der Verein Regenbogen und der Kreisverband Bautzen der Volkssolidarität gaben ihre Bewerbung und ein Konzept ab. Die Entscheidung für den Regenbogen e. V. fiel eindeutig aus. 18 Stadtratsmitglieder stimmten dem Vorschlag des zuständigen Stadtratsausschusses zu, drei enthielten sich. Zwei Stadträte erklärten sich für befangen und nahmen an der Abstimmung nicht teil. Zuvor hatte bereits der Ausschuss für Familie, Soziales und Kultur bei sieben Ja-Stimmen und einer Enthaltung für den Regenbogen gestimmt. Eine fünfköpfige Jury hatte an Hand zahlreicher Kriterien die Konzepte beider Bewerber bewertet. Dabei ging es unter anderem um aktuelle Erfahrungen, die Übernahme des pädagogischen Personals, die Gemeinnützigkeit, die Tarifbindung und die Liquidität der Bewerber.

Gemeinschaftszentrum soll entstehen

Der Verein Regenbogen wird in absehbarer Zeit seine Räume im ehemaligen Gericht an der Kirchstraße aufgeben und seinen offenen Treff mit dem in Bischofswerda Süd zusammenführen. Das Haus an der Belmsdorfer Straße soll „eine Art Gemeinschaftszentrum für Freizeit, Familie, Soziales und Selbsthilfe“ werden, das nicht nur Jugendlichen offen steht, sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Patrick Wolf der SZ. Zwei Sozialpädagoginnen, die bei der Stadt angestellt sind, will der Verein als Arbeitgeber übernehmen. Mitte Januar nimmt zudem beim Verein eine Sozialpädagogin ihre Tätigkeit als Nachfolgerin von Simona Hempel auf, die viele Jahre das Freizeitzentrum, später den Offenen Treff „Regenbogen“ leitete.

Der Verein „Regenbogen“ hat über 25 Jahre Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit. Nach der Wende übernahm er das einstige Pionierhaus an der August-König-Straße und richtete darin ein Freizeitzentrum ein. 2011 zog das Freizeitzentrum an die Kirchstraße um. (SZ/ir)

