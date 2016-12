Verein sucht nach Geldquelle Den Frauenverein gibt es 2017 seit 20 Jahren. Immer ist das finanzielle Budget eng. Das soll sich mit Fördergeld ändern.

Wer seit fast 20 Jahren einem Verein vorsteht, weiß, dass es viele Probleme zu lösen gibt. Eines davon ist das Finanzielle. Trotz steigender Mitgliederzahl ist der Frauenverein auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um hochwertige Veranstaltungen anzubieten, die interessieren. Deshalb ist Vereinschefin Ute Friedrich ständig auf der Suche nach Fördermöglichkeiten. „Vielleicht geht es ja auch einfacher“, sagt sie und hat einen Plan. Im Februar nächsten Jahres gibt es den Frauenverein seit 20 Jahren. Das soll mit einem gemütlichen Beisammensein und bei einer Ausfahrt im Mai gefeiert werden. „Zur Feier im Februar erwarten wir Gäste aus den anderen Vereinen der Gemeinde“, so Ute Friedrich. Sie würde gern die Gelegenheit nutzen, einen fachkundigen Referenten zum Thema der Vereinsförderung sprechen zu lassen. „Der Vortrag soll die Veranstaltung nicht sprengen, aber jeder soll von den Möglichkeiten erfahren, die es gibt“, so Ute Friedrich. Für die Feier im Februar wird eine Foto-Show vorbereitet, die Bilder aus dem Vereinsleben zeigt.

Nicht nur die Feierlichkeiten wurden zur Jahreshauptversammlung besprochen. Die Frauen gaben dem alten Vorstand wieder ihr Vertrauen und so wurden Ute Friedrich, Gudrun Flohr, Monika Voigt und Annett Kisten wiedergewählt. Beim Rückblick wurde vor allem die Teilnahme am Festumzug des Heimatfestes in Döbeln erwähnt. Positives gab es auch über die Entwicklung der Mitgliederzahl zu berichten. „Wir waren immer etwa 30 Frauen. In diesem Jahr sind es 34 Mitglieder“, so Ute Friedrich. Das sei auch ein Zeichen, dass die Angebote des Vereins gut angenommen werden.

Den Abend in der Gaststätte Am Stausee, die zum Vereinstreff geworden ist, nutzen die Frauen, um festzulegen, welche Veranstaltungen im nächsten Jahr auf dem Plan stehen sollen. Wie immer gibt einen Mix aus Kultur, Sport, Informationen und Unterhaltung. Und so sind eine Buchlesung, eine Veranstaltung mit einem Vertreter der Verbraucherzentrale und ein Bowlingabend geplant. Auch die Kaffeerösterei in Pappendorf soll besucht werden. Traditionell treffen sich die Frauen vor der Sommerpause zum Grillabend und im November zum Basteln. (DA/je)

