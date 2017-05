Verein stellt Spielmobil am Nordstrand auf In diesem Sommer wird es erstmals ein mobiles Domizil für Kinder, Jugendliche und Familien am Berzdorfer See geben.

Eine Frau sonnt sich auf dem Nordstrand am Berzdorfer See. © pawel sosnowski/80studio.net

In diesem Sommer wird es erstmals ein mobiles Domizil für Kinder, Jugendliche und Familien am Nordstrand des Berzdorfer Sees geben. Darüber informiert der Esta-Verein, der in Görlitz die Evangelische Stadtjugendarbeit organisiert und seit Jahren Projekte für den Görlitzer Nordstrand plant.

So wird heute das Spielmobil „Arche“ am Nordstrand aufgebaut, das bereits vom Görlitzer Christkindelmarkt bekannt ist. Die Evangelische Stadtjugendarbeit wird ab morgen jeweils nachmittags und je nach Wetterlage ein buntes Programm mit Minigolf und Strandspielen anbieten. „Wir freuen uns auf viele neugierige Gesichter“, sagt Verena Rohr vom esta-Verein. (SZ)

