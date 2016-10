Verein spendet für Marionettentheater Am Museum wurde zum Bauernmarkt Kuchen verkauft. Der Erlös geht an ein Objekt für die Weihnachtsausstellung.

Dieses historische Marionettentheater soll restauriert und in der Weihnachtsausstellung gezeigt werden. © Museum

Jeder, der zum Bauernmarkt das Museum am Kirchplatz besuchte oder dort etwas as oder trank, konnte es sehen: ein Foto eines kleinen Marionettentheaters, das in der Weihnachtsausstellung gezeigt werden soll. Noch ist nicht genau klar, wie es ins Museum kam. Das historische Spielzeug steht noch im Fundus. Doch es muss restauriert werden, um gezeigt werden zu können.

Diese Kosten soll auch eine Spende des Fördervereins decken helfen. 115 Euro nahmen die Museumsförderer durch den Verkauf von Getränken und selbst gebackenem Kuchen ein. Das Geld wird dem Museum zur Verfügung gestellt. „Wir hoffen, dass wir die Restauration bis Ende November und damit bis zur Eröffnung der Weihnachtsausstellung hinbekommen“, sagt die amtierende Museumsleiterin Christine Schmieder.

Das Marionettentheater ist deshalb besonders wertvoll, weil es fast komplett ist. Gezeigt werden sollen auch weitere hochwertige Marionetten aus dem eigenen Fundus. Drei Exemplare exzellenter Handwerkskunst sind gerade restauriert worden.

zur Startseite