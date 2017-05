Verein soll aufgelöst werden Die Gemeinde Klingenberg beendet ihre Mitgliedschaft im Verein zur Förderung öffentlicher Bibliotheken.

Wegen fehlendem Nachwuchs tritt Klingenberg aus einem Verein aus. © Frank Baldauf

Die Gemeinde Klingenberg will nicht länger Mitglied im Verein zur Förderung der öffentlichen Bibliotheken des Weißeritzkreises sein. Das beschloss der Gemeinderat auf seiner Sitzung am Dienstag einstimmig. Der Verein wurde vor 24 Jahren gegründet mit dem Ziel, zentral Bücher, Zeitschriften und Hörspiele zu beschaffen, um diese im Austausch den Büchereien des Landkreises zur Verfügung zu stellen. So bekamen die Büchereien zweimal im Jahr neue Bücher und konnten den Lesern damit aktuelle Literatur zur Verfügung stellen. Gleichzeitig begleitete der Verein Veranstaltungen in den Büchereien und stand den Ehrenamtlichen beratend zur Seite.

Doch der Verein habe sich leider so entwickelt wie viele andere Vereine auch: Die Mitglieder sind ins Alter gekommen und der Nachwuchs bleibt aus, sagte Bürgermeister Torsten Schreckenbach. Die zwei Frauen, beide schon über 70, hätten bereits signalisiert, dass sie ihr Ehrenamt zeitnah niederlegen wollen. Zudem habe das Interesse der anderen Kommunen an dem Verein über die Jahre hinweg stark nachgelassen, denn nur noch die Stadt Dippoldiswalde und die Gemeinde Klingenberg sind Mitglieder in dem Verein. „Da stellt sich die Frage, macht das noch Sinn.“ In Abstimmung mit der Stadt Dippoldiswalde sei der Entschluss gefasst worden, den Verein aufzulösen – hier steht die Entscheidung im Stadtrat noch aus. Er gehe aber davon aus, dass der Stadtrat dem beipflichten wird, so Torsten Schreckenbach.

„Wir wollen unsere Bibliotheken in der Gemeinde am Leben erhalten und unseren Kostenbeitrag hier einsetzen.“ Immerhin 2 000 Euro im Jahr fallen als Mitgliedsbeitrag an, die in neue Bücher und andere Medien investiert werden könnten. Ein Austausch unter den insgesamt sieben Bibliotheken auf dem Gemeindegebiet sei ebenfalls möglich, so Schreckenbach.

Der Verwaltungsausschuss hatte in der Sache vorberaten und empfahl dem Gemeinderat, dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu folgen und die Mitgliedschaft zu beenden.

zur Startseite