Verein plant Begegnungsstätte für junge Muslime Ein altes Gebäude an der Tornaer Straße passt für dieses Anliegen. Doch die Stadt hat andere Pläne mit dem Grundstück.

Lange hatte die Lebenshilfe eine Werkstatt in dem sanierungsbedürftigen Haus an der Tornaer Straße. Nun will ein anderer Verein einziehen und dahinter neu bauen. © Sven Ellger

Brauner Putz, nicht unbedingt schick, alte Fenster: Das Haus an der Tornaer Straße 40 ist unscheinbar. Zwischen einer Lackiererei und Kleingärten gelegen. Im Garten wuchert das Unkraut. Hier wohnt niemand mehr. Und trotzdem macht die Stadtverwaltung Jahr für Jahr mit dem Grundstück Geld. Die Lebenshilfe hat einen Erbbaurechtsvertrag geschlossen, um das Gebäude zu nutzen. Bis 2002 hatte der Verein seine Werkstatt für behinderte Menschen hier untergebracht. Später nutzte er die Räume als Lager. Doch durch den schlechten Zustand des Gebäudes wurde der Umzug nötig. Seit 2005 steht das Haus leer, sagt Sprecherin Anke Forberg. Trotzdem muss die Lebenshilfe noch immer knapp 8 000 Euro im Jahr an die Stadt zahlen und sich um das Haus kümmern.

Deshalb bemüht sich der Verein seit über zehn Jahren, den Vertrag zu kündigen. Der läuft noch bis 2097. Die Kündigung lehnte die Stadt bisher ab. Auf die Einnahmen wollte die Verwaltung nicht verzichten. Nun gibt es einen neuen Interessenten für das Grundstück. Eine Gesellschaft, die sich um die Betreuung und Integration von muslimischen Flüchtlingen kümmert, will sich des zweigeschossigen, sanierungsbedürftigen Gebäudes annehmen. Darin soll eine multikulturelle Begegnungsstätte entstehen. Dafür sollen nicht nur die 450 Quadratmeter in dem Gebäude genutzt, sondern auch eine neue 300 Quadratmeter große Halle gebaut werden. Auch diese Gesellschaft finanziert ihre Arbeit hauptsächlich aus Spenden.

Wer dieser neue Interessent ist, darüber gibt es derzeit keine Informationen. Im Ausländerrat, einem der großen Ansprechpartner für die Arbeit mit Flüchtlingen, ist diese Idee noch nicht Thema gewesen. Auch die Organisatoren vom Netzwerk „Prohlis ist bunt“ haben noch nichts davon gehört. CDU-Ortsbeirat Dietmar Haßler kennt nur die Vorlage der Stadt. Seine Anfrage, wer sich hinter dieser Gesellschaft verbirgt, blieb bisher unbeantwortet.

Im benachbarten Lackierbetrieb habe sich der Verein schon Anfang 2016 mit seiner Idee der Begegnungsstätte für Flüchtlinge vorgestellt, sagt ein Mitarbeiter. An den Namen erinnert er sich nicht. Damals sei die Skepsis aber groß gewesen. Im Haus soll es Schimmel geben. Die notwendige Sanierung wäre sicher teuer geworden. Seitdem habe er nichts mehr von dem Vorhaben gehört.

Auch bei der Stadtverwaltung ist die neue Idee für das Gebäude angekommen. An der Umsetzung hat die Verwaltung allerdings wohl keinen Gefallen gefunden. In den kommenden Wochen soll dazu eine Vorlage in den städtischen Gremien diskutiert werden. Demnach wäre zwar das Betreiben der interkulturellen Begegnungsstätte möglich. Nicht zulässig ist aber der Bau der Halle. Auch gibt es Zweifel, ob der neue Interessent die fällige Pacht bis zum Ende des Vertrages zahlen kann. Deshalb soll nun der Erbbaurechtsvertrag gekündigt werden. Perspektivisch sei denkbar, das alte Haus abzureißen und auf der Fläche einen Wohnstandort zu entwickeln. Alternativ könnten hier auch weitere Kleingärten entstehen als Ersatzflächen für die Parzellen, die in Reick bald für den Wissenschaftsstandort Ost weichen müssen. Bis es so weit ist, würde sich die Stadt wieder um das Grundstück kümmern und auf die Pacht verzichten. Für den Abriss wären 60 000 Euro notwendig. Die Vorlage soll im August im Ortsbeirat Prohlis diskutiert werden.

