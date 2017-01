Verein möchte Antwort zum Oberschulstandort Zum Infoabend war die Klasse voll. Der Schulverein sammelt weiter Geld für die Gründung.

Wird an der Wilhelm-Eichler-Straße die Oberschule sein? © Archiv/Arvid Müller

Wenn das die Eltern sind, deren Schüler künftig in eine evangelische Oberschule Radebeul gehen, dann wäre die erste fünfte Klasse schon mehr als voll. Fast 30 Frauen und Männer trafen sich am Donnerstagabend, um vom Schulverein und von Grundschulleiterin Dorothee Tigges zu erfahren, wann es denn mit der Oberschule losgeht.

Vor wenigen Wochen wurde der neue Vorstand vom Schulverein gegründet. Sebastian Radics gehört dazu. Radics sagt, dass die wesentliche Entscheidung die zum Standort ist. Bisher war vor allem der Moritz-Garte-Steg, gegenüber dem Lößnitzgymnasium, im Gespräch. Die neue Variante heißt Erweiterung am Standort der Grundschule in der Wilhelm-Eichler-Straße. Die Vorteile dort: Das rund 8 000 Quadratmeter große Grundstück bietet Erweiterungsmöglichkeiten, eventuell nach einer zum Laufen gebrachten Oberschule sogar für ein berufliches Gymnasium. Der Nachteil gegenüber dem Moritz-Garte-Steg: Die nächste Sporthalle ist die an der Elbe, mit Hochwassergefahr.

Sebastian Radics wie auch Dorothee Tigges sagten, dass sie darauf setzen, dass im nächsten halben Jahr seitens der Stadt eine Entscheidung fällt, an welchem Standort die Schule sein wird. Zeitgleich bemüht sich der Verein weiter, die nötige Eigenfinanzierung der Schule auf die Beine zu stellen – bis zu einer Million Euro. Dies könne auch durch Einlagen und Bürgschaften von Eltern geschehen, so Radics, die nach Verlassen des Schülers wieder ausgezahlt würden. 3 000 Euro je Schüler – auch in Raten gezahlt – brächten bei 300 Schülern 900 000 Euro in die Aufbaukasse.

Von den beim Spendenlauf im September eingenommenen rund 70 000 Euro soll ein Teil dafür verwendet werden, die ersten beiden Pädagogen zu bezahlen, die das neue Lernkonzept für die Oberschule aufstellen. Tigges und Radics verkündeten, dass für die Oberschulgründung jetzt Kommissionen gebildet werden – beispielsweise zum Lernkonzept, zum Bau, zur Finanzierung. Interessierte Eltern werden aufgerufen, sich daran zu beteiligen.

Das Nahziel sei es, so Radics, mit der Schule 2018 zu starten. Es könne allerdings auch später werden. Dies hänge von der Standortentscheidung wie der Finanzierung ab. Die nächste Spendensammlung gibt es zum Benefizkonzert am 4. Februar, 16 Uhr, in der Lutherkirche.

