Verein lädt zum Zivilcourage-Training

Fast jeder ist schon einmal Zeuge von Pöbeleien, Bedrohungen oder Diskriminierung geworden. Sei es in der Bahn, im Berufsalltag oder auf der Straße. Häufig fühlt man sich in diesen Situationen wie gelähmt. Später kommt dann das schlechte Gewissen, nichts getan zu haben.

Doch wie verhält man sich richtig? Wie bringt man den Mut auf, einzugreifen? Diese Fragen möchte die Aktion Zivilcourage in einem kostenfreien Zivilcourage-Training beantworten. Es soll helfen, Problemsituationen bewusst wahrzunehmen, Möglichkeiten des eigenen Verhaltens realistisch einzuschätzen und deeskalierende Maßnahmen zu trainieren. Das Training findet am 2. Dezember von 12 bis 17 Uhr in der „Oase“ Pirna, Schloßstraße 6, statt. Interessierte haben die Möglichkeit, sich bis zum 30. November bei Trainerin Yvonne Bonfert anzumelden. (SZ)

Anmeldung: y.bonfert@aktion-zivilcourage.de

