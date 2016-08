Verein kämpft um früheren Gasthof Das Eingangsportal des Gebäudes ist vom Einsturz bedroht. Die Gemeinde will den Schaden zunächst begutachten lassen.

Bürgermeister Ulrich Fleischer. © Dietmar Thomas

Die Einwohner von Zaschwitz haben am Dienstagabend ihre Möglichkeiten zur Mitgestaltung genutzt. Bei der Sitzung des Gemeinderates Großweitzschen im Gemeinschaftsraum der Landjugend Großweitzschen im ehemaligen Zaschwitzer Gasthof stellten sie den Räten einige Fragen.

Günter Gasch wollte zum Beispiel wissen, wie es mit der Gadewitzer Feldfrucht GmbH weitergeht, die in Jeßnitz einen neuen Kuhstall baut. Ihn interessierte vor allem, ob und wie die jetzigen Ställe in Mockritz oder Zaschwitz weitergenutzt werden. Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos) konnte die Frage nur teilweise beantworten und verwies auf einen Tag der offenen Tür, den das Unternehmen im Januar 2017 veranstalten will.

Auch die Mitglieder des Vereins Landjugend Großweitzschen nutzten die Bürgerfragestunde, um ihre Sorgen loszuwerden. Der Verein hat vor anderthalb Jahren den Gemeinschaftsraum des ehemaligen Gasthofes Zaschwitz vom damaligen Jugendklub übernommen. In dieser Zeit hat sich im Außenbereich und im Gebäude viel getan. Die Gemeinde hat Sicherungsmaßnahmen am Dach durchführen lassen. Nun kämpfen die Mitglieder darum, dass das Eingangsportal vor dem Verfall gerettet wird. „Das Gebäude prägt das Ortsbild maßgeblich, es wäre schade, wenn es zusammenfällt“, sagte Vereinsmitglied Thomas Rendler. Bürgermeister Ulrich Fleischer lobte die Arbeit des Vereins und sagte die Prüfung des Schadens durch einen Gutachter zu. Allerdings gehe das nicht sofort, weil das Geld dafür erst in den Haushaltsplan der Gemeinde aufgenommen werden müsse.

