Kommentar Verein hat sich selbst Spiegel vorgehalten Mit einem überdimensionalen Spiegel als Blickfang wirbt ein Verein in der Innenstadt für Volksentscheide im Bund. Ein Kommentar von SZ-Redakteur Marcus Herrmann.

Volksabstimmungen seien der Spiegel der Gesellschaft. Diese Meinung vertritt der seit 1988 bestehende Verein „Mehr Demokratie“. Deshalb – so die gute Idee – soll der Bürger in den Spiegel schauen und erkennen, wer eigentlich das Sagen hat. So ist es nun auch in Meißen passiert. Viele haben dabei ihre Sympathien für bundesweite Volksentscheide und damit mehr direkte Demokratie auf Bundesebene vorgebracht. Denn: Warum soll in der großen Politik nicht auch möglich sein, was auf Landes- und Kommunalebene praktiziert wird ?

Mag der Ansatz noch so löblich sein. Mit der Entscheidung, die AfD außen vor zu lassen und nicht zu der Diskussionsrunde einzuladen, hat der Vereinsvorstand seine eigenen Grundsätze konterkariert. Man darf von der Alternative für Deutschland halten, was man will. Aber gerade beim Thema Volksentscheide und direkte Demokratie, beides Kernthemen der demokratisch zugelassenen Partei, niemanden aus der AfD einzuladen, wird einigen Bürgern sauer aufgestoßen sein. Der sächsische Flügel des Vereins hat sein Unverständnis dazu bereits zum Ausdruck gebracht. Denn hier weiß man: Durch die Ausgrenzung der AfD hat der Verein das Gegenteil dessen erreicht, wofür er eigentlich stehen möchte und sich somit selbst den Spiegel vorgehalten.

