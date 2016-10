Verein hält Ort der Heimat lebendig Ehemalige Tzschellner treffen sich. Das Dorf bekommt bald mehr Aufmerksamkeit.

Fast wie in früheren Zeiten. Die ehemaligen Tzschellner tanzen. Nur nicht mehr in ihrem Heimatdorf, sondern zum Treffen in Krauschwitz. © Sabine Larbig

Tzschelln. Zwangsumsiedlung. Heimatverlust. Entwurzelung. All dies ist für rund 300 Ex-Tzschellner bittere Realität. Zwischen 1974 und 1976 mussten sie wegen der unter dem Ort liegenden Braunkohle unfreiwillig nach Weißwasser oder ins Umland ziehen. Sie haben zwar eine neue Heimat gefunden. Doch Tzschelln und seine Geschichte haben sie nicht vergessen.

Damit der von der Landkarte ausradierte Ort unvergessen bleibt, wurde 2008 ein Heimatverein gegründet. Einmal im Jahr lädt dessen Vorstand alle einstigen Bewohner von Tzschelln zum Heimattreffen in das Gasthaus „Zur Linde“ in Krauschwitz ein. Das stärkt Zusammenhalt und Heimatgefühl, erhält Kontakte und Erinnerungen. „Um dies zu erreichen, haben wir den Verein gegründet“, begründet Vereinsvorsitzende Christina Wolsch.

Doch erfolgreiche Vereinsarbeit erfordert viel persönliches Engagement und Klinken putzen. Denn ohne Unterstützer, Sponsoren und Helfer wären Projekte wie das Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof in Weißwasser oder der Gedenkstein samt Sitzbänken auf dem einstigen Territorium von Tzschelln und ein Ortsmodell unmöglich gewesen. „Im Jahr 2015 hatten wir, nach vier Jahren Vorbereitungszeit, erstmals nach der Zwangsumsiedlung eine Chronik von Tzschelln“, erzählt Christina Wolsch glücklich. Die 500 Exemplare sind fast alle verkauft. Nun plant der Verein die Herausgabe einer Foto-DVD. Zuvor steht jedoch ein anderes Projekt an. Der Umzug des Dorfmodells. Noch steht es im Vereinshaus der Landfrauen Nochten, die auch die Modelle für weitere Tagebaugemeinden anfertigten, aufbewahren und ausstellen. Ab 2017 sollen alle Dorfmodelle in eine umgesetzte Schrotholzscheune ziehen. Für Tzschelln ist ein eigener Präsentationsbereich vorgesehen, in dem ebenfalls zehn Ortsbilder des Weißwasseraner Malers Hans Kley gezeigt werden.

Kley, der einen Großteil seiner Kindheit und Jugend in Mühlrose verbrachte, hat eine ganz besondere Beziehung zu Tzschelln. „Schon 1945 bin ich dort regelmäßig mit meinem Bruder zum Fischen gewesen“, erzählt er. Im Laufe der Zeit hätten sich viele Kontakte und Freundschaften entwickelt, die bis heute halten. Wenn er Zeit hat, nimmt Hans Kley daher auch am jährlichen Picknick am Gedenkstein oder am Heimattreffen teil. Nun präsentierte er beim Treffen erstmals die Bilder, die künftig in der Museumsscheune hängen und nach Vorlagen aus der Chronik entstanden. Darunter auch ein Bild von der Fachwerkkirche. „Bis heute weiß niemand, wo ihr spätmittelalterlicher Altar abgeblieben ist“, erzählt Kley.

So wie der Altar ist der gesamte Ort Tzschelln verschwunden. Chronik, Bilder und regelmäßige Treffen, sagt die Heimatvereinsvorsitzende Christina Wolsch, seien daher wichtig, um Tzschelln für die Nachwelt lebendig zu halten. Auch Marlies Unger, die als 18-Jährige mit ihren Eltern und drei Geschwistern wegziehen musste, kann ihrer Tochter nur aus der Erinnerung berichten. Bis zum diesjährigen Picknick besuchte sie die Überbleibsel ihres Heimatortes nie. „Ich wollte Tzschelln in Erinnerung behalten, wie es war und nicht mit zerstörten und geplünderten Häusern und Gärten“, begründet sie. Inzwischen ist Marlies Unger versöhnt. Als Vereinsmitglied engagiert sie sich gegen das Vergessen des Heimat- und Sehnsuchtsortes Tzschelln.

