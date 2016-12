Verein fördert Kontakte beiderseits der Neiße Ein Filmprojekt über Triebel ist der erste Streich. Weitere deutsch-polnische Projekte sollen folgen.

Christoph Schneider-Laris (l.) und Tom Lehnert wollen die Menschen in der Grenzregion einander näherbringen. Ihr Verein hilft ihnen dabei Foto: Daniel Schäfer © 3ii/ daniel schaefer

Die Insolvenz des Turmvilla-Vereins vor knapp zwei Jahren hat in Bad Muskau vieles über den Haufen geworfen. Während für das namensgebende Gebäude in Bad Muskau und die Kita neue Lösungen gefunden worden sind, ist im Bereich der deutsch-polnischen Zusammenarbeit beziehungsweise des Zusammenlebens über die Neiße hinweg eine Lücke entstanden. Die will ein kleiner Verein nun versuchen auszufüllen. Das wird bereits im Namen deutlich, bei dem sich Muskau und Leknica zu Musknica verbinden.

„Der Vereinsname ist Programm“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Christoph Schneider. Das Miteinander der Einwohner von Bad Muskau und Leknica soll ausgebaut werden und eine Natürlichkeit in die gegenseitigen Beziehungen hineinkommen. Schließlich wohne man ja nur wenige Hundert Meter auseinander, so Christoph Schneider. Bisher gebe es jedoch noch wenig Aktivitäten in dieser Richtung. Denn bei vielen gemeinsamen Aktivitäten von deutschen und polnischen Institutionen geht es am Ende vor allem um Fördergelder. Über letztere finanziert der Musknica-Verein seine Aktivitäten zwar ebenso, doch damit sollen Kontakte zwischen Menschen beiderseits der Neiße entstehen. Man müsse Themen finden, die beide Seiten bewegen, erklärt Christoph Schneider.

Ein solches ist beispielsweise das Filmprojekt über Triebel, das seit dem Krieg Trzebiel heißt. Gemeinsam mit dem dortigen „Kulturhaus und Bibliothek in Triebel“ wird dabei an einem Filmprojekt gearbeitet, das sich mit der Geschichte Triebels in den 1940er und 1950er Jahren und dem Bevölkerungsaustausch befasst. In den Februarferien habe es mit Jugendlichen ein Projekt im Isergebirge gegeben und im April eine Fortbildung in Köbeln. Beide Formate seien von der Turmvilla importiert. „Wir versuchen, so viele Hebel wie möglich in Bewegung zu setzen, um das Leben der Menschen zu beeinflussen“, sagt er.

Auch wenn es den Verein erst seit Ende 2015 gebe, habe man ja nicht bei Null angefangen und nutze Netzwerke, die in der Vergangenheit aufgebaut worden sind, weiter. Schneider selbst hat 2007 ein Praktikum beim Turmvilla-Verein gemacht und ist danach in der Region geblieben. Das Nutzen bereits vorhandener Kontakte ist besonders wichtig, da sich die Vereinsmitglieder bisher komplett ehrenamtlich engagieren. Auch deshalb gibt es bisher noch keine eigenen Räumlichkeiten für den Verein. Zuerst sei es wichtig gewesen, reinzukommen und kleine Aktivitäten zu starten, sagt Christoph Schneider. Zwar hätten sich alle sieben Gründungsmitglieder zuvor bereits in Vereinen engagiert, aber noch keiner habe eine Gründung mitgemacht, erzählt Tom Lehnert. Er ist Mitglied im Vorstand des Vereins und hauptberuflich im Bildungszentrum in Schleife tätig. Mittlerweile sei man mit den verschiedenen Formalien aber durch, so Tom Lehnert.

Für das kommende Jahr gibt es auch schon neue Pläne. Neben einer erneuten „Winterbegegnung“ mit Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren soll beispielsweise am Kindertag eine deutsch-polnische Begegnung organisiert werden, sagt Tom Lehnert. Eine Idee dafür ist ein kleines Straßenfest am Gehalm in Bad Muskau, der aufgrund seiner Bewohner ohnehin einen interkulturellen Charakter habe. Aktuell sei man dafür auf der Suche nach Unterstützern, so Tom Lehnert weiter. Diese seien auch im Verein willkommen.

