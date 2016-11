Verein diskutiert über Ostraus Zukunft

Zu seinem nächsten Unternehmerstammtisch hat sich der Ostrauer Gewerbeverein Dr. Ludwig Scharmann, im Sächsischen Staatsministerium des Innern für die europäische Raumordnung und Regionalentwicklung zuständig, eingeladen. So allgemein wie Scharmanns Aufgabenfeld soll das Thema des Abends aber nicht sein. Er wurde vom Gewerbeverein gebeten, ganz konkret auf die Umsetzung der regionalen Entwicklungspläne in den Kommunen einzugehen. Besonders in der Gemeinde Ostrau, deren rund 3 700 Einwohner in 27 Orten im ländlichen Raum leben.

Dabei geht es um die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Ortsteilen und die Versorgung der Bürger mit Waren des täglichen Bedarfs. Auch über den Erhalt, die Finanzierung und Verjüngung der Vereine sowie die Kindereinrichtungen soll gesprochen werden. Letztere seien gut aufgestellt. Dagegen bemängeln die Gewerbetreibenden, dass für die neu gebaute Grundschule die Zweizügigkeit angestrebt werde, aber nur 1,5 Züge genehmigt wurden. Auch die Handwerker und Händler selbst haben Probleme. Ihnen entstehen durch das Wasserrecht und die Umweltauflagen erhebliche Mehrkosten.

Zu der Veranstaltung sind nicht nur die Mitglieder des Gewerbevereins, sondern alle interessierten Unternehmer und Gemeinderäte willkommen. (DA/rt)

Unternehmerstammtisch: 24. November, 19 Uhr, Gasthof Wilder Mann in Ostrau.

