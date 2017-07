Verein Bürgerhaus gründet sich Die Sache ist nicht einfach, aber notwendig. Ende des Jahres sollen Bauarbeiten starten. 2018 könnte die Anlaufstelle öffnen.

Das Kirchgemeindehaus in Roßwein ist schon häufig ein offener Treff. Gestern sollte es dort einen Brunch vom Wir-Bündnis geben, der kurzfristig abgesagt wurde. Noch mehr Gruppen und Interessen sollen künftig im Bürgerhaus angesprochen werden. © André Braun

Eine, die sich auf die Möglichkeiten eines Bürgerhauses freut, ist die Roßweiner Rentnerin Gertraude Block. Das sagte sie beim Seniorenbeirat, den es nach einjähriger Pause nach Zusicherung von Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) in Zukunft wieder regelmäßig geben soll. Er informierte diesmal darüber, dass noch nicht alle Hürden für das Bürgerhaus als Treffpunkt für alle Generationen und Gruppen der Stadt genommen sind.

„Wir sind gerade dabei, einen Verein zu gründen, der die Trägerschaft des Bürgerhauses übernehmen wird“, sagte der Rathauschef zum aktuellen Vorbereitungsstand. Das sei keine einfache Angelegenheit, sondern gestalte sich eher zäh. Doch der Verein werde benötigt, damit beispielsweise Fördergeld beantragt und abgerechnet werden kann. Zunächst gibt es eine Projektförderung für den Aufbau des Angebotes an sich. Weitere Zuschüsse erhofft sich die Kommune, wenn es um nötige Sanierungen am jetzigen Kirchgemeindehaus geht. Das soll nämlich zum Bürgerhaus umgestaltet werden. Die Kirche allein kann es wegen sinkender Mitgliederzahlen nicht mehr nur für sich effektiv nutzen. Daher war Pfarrer Heiko Jadatz auf der Suche nach Partnern für eine Art Nutzergemeinschaft. Das Gebäude bietet sich an. Es liegt zentral zwischen Rathaus und neuer Sporthalle, alle Räume sind nahezu barrierefrei zu erreichen oder sollen so gestaltet werden. Es gibt ein schönes Freigelände, das gern einbezogen werden darf.

Nach den Worten des Bürgermeisters sollen, sobald der Verein gegründet, eingetragen und arbeitsfähig ist, die ersten Umbauten starten. Notwendig machen sich eine Dacherneuerung und die Trockenlegung, damit keine weiteren Schäden an der Gebäudesubstanz entstehen. Auch dafür könnten unter Umständen Zuschüsse in Anspruch genommen werden. Perspektivisch sollten die großen Fenster erneuert werden. Da dürfte schließlich dabei helfen, Heiz- und damit Betriebskosten zu sparen.

Nach den derzeitigen Planungen sollen die Bauarbeiten Ende diesen/Anfang nächsten Jahres über die Bühne gehen. Dann könnte die neue Nutzung 2018 starten. Das Haus soll allen Gruppen wie Rentnern, Mutter-Kind-Runden, Selbsthilfegruppen, aber auch für Beratungen, Nachhilfe, Weiterbildungen, Kulturveranstaltungen und vieles mehr offen stehen. Um das Angebot aufzubauen, gibt es eine Unterstützung aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF).

Das in Roßwein ein zentraler Treff für alle Generationen fehlt, ist ein Ergebnis aus einer Ist-Analyse im Zukunftsforum, das es seit Ende 2013 in überwiegend regelmäßigen Abständen gibt. Eine Bürgerbefragung hat diesen Bedarf bestätigt.

