Verein bleibt im Kulturhaus

© Uwe Soeder

Die Stadt Weißenberg will den Nutzungsvertrag mit dem Heimatverein Drehsa/Wurschen über das Kulturhaus in Drehsa verlängern. Darauf hat sich laut Bürgermeister Jürgen Arlt (parteilos) der Stadtrat jetzt verständigt. Damit kann der Verein das Haus weiterhin zu den bisherigen Konditionen nutzen. Das heißt, er braucht keine Miete zu zahlen, muss aber für die Betriebskosten aufkommen.

Seit 2004 kümmert sich der Verein um das Kulturhaus, in dem es einen großen und einen kleinen Saal und ein Heimatmuseum gibt. Verschiedene Veranstaltungen finden dort statt, die größte ist das Kartoffelfest jedes Jahr im November. Vieles hat der Verein im und am Haus bereits in Eigenleistung und mit Unterstützung von Sponsoren in Ordnung gebracht. So wurde 2015 das Dach erneuert. Nun soll es mithilfe von Fördermitteln mit Brandschutz und Elektrik weitergehen. Doch damit der Verein investieren kann, braucht er einen langfristigen Nutzungsvertrag. Der bisherige würde 2019 auslaufen. (SZ/MSM)

