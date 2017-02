Verein bleibt an der Hauptstraße Großenhains Stadtrat hat die Verkaufspläne für das ehemalige Sparkassengebäude zurückgezogen – nicht aber für den Handballplatz.

Jugendclub-Chef Sandro Bockel (Mitte) und seine Mitstreiter sind bereits jetzt mit der Planung für das Parkfest beschäftigt. In Sachen Gebäudenutzung müssen sie sich indes keine Sorgen machen: Das Sparkassengebäude, in dem zurzeit neben dem Club auch der Spielmannszug logiert, soll nicht verkauft, sondern als Vereinshaus genutzt werden. © Klaus-Dieter Brühl

Wenn die Mitglieder des Zabeltitzer Jugendclubs in diesem Jahr die Vorbereitungen fürs traditionelle Parkfest besprechen, dann in der ruhigen Gewissheit, dass sie ihre Vereinsräume behalten dürfen. Im überarbeiteten Gebäudenutzungskonzept ist das frühere Sparkassengebäude als Vereinshaus vorgesehen. Ursprünglich sollte der gesamte Komplex, zu dem auch die ehemalige Gemeindeverwaltung und der Handballplatz gehören, verkauft werden. Da aber im Obergeschoss bereits der Jugendclub und der Spielmannszug logieren und auch der Chor gelegentlich hier probt, konnten sich die Zabeltitzer nicht mit dem Gedanken anfreunden. Der Ortschaftsrat legte der Stadtverwaltung nahe, ihre Pläne noch einmal zu überdenken. Zumindest was das Vereinsdomizil betrifft, mit Erfolg. „Ein Gebäudenutzungskonzept ist ja nichts Starres“, erklärt Baubürgermeister Tilo Hönicke.

Eine Sanierung ist drin

Er stellt sogar in Aussicht, dass die Stadt das renovierungsbedürftige Haus saniert und eine neue Heizung einbaut. Allerdings nicht sofort, sondern sobald es die Finanzlage zulässt. Das kann durchaus noch ein paar Jahre dauern. Das Erdgeschoss steht derzeit leer und soll zu einem vielseitig genutzten Dorf-Treffpunkt umgestaltet werden. Auch der Ortschaftsrat könnte künftig hier tagen. Ursprünglich hatte das Rathaus die Idee verfolgt, die Zabeltitzer Vereine im Alten Schloss anzusiedeln. Seit jedoch dort eine Perspektive als Gesundheitszentrum verfolgt wird, sind die Pläne vom Tisch.

In dem Gebäudekomplex an der Hauptstraße schlug früher das kulturelle Herz von Zabeltitz. Hier war die Gemeindebibliothek untergebracht, die allerdings im vorigen Jahr wegen mangelnder Nutzung geschlossen wurde. Auch die Tourismusinformation blieb nicht im Haus, sondern zog um ins sanierte Barockpalais. Der Freiluft-Handballplatz hinterm Haus wird nur noch spärlich genutzt – deshalb hält die Stadt in diesem Fall an ihren Verkaufsplänen fest. Nicht alle Zabeltitzer sind davon begeistert.

Stadträtin Kathrin Bredemann (CDU) redete in der Februar-Ratssitzung ihren Kollegen noch einmal ins Gewissen, den kleinen Sportplatz zu erhalten, aber es half nichts. Sie stimmten letztlich dem geplanten Verkauf der Fläche zu. „Es gibt in jedem Ortsteil ein paar Heiligtümer“, sagt Tilo Hönicke. „In Zabeltitz sind das der Spielmannszug und der Handball.“ Deshalb reagierten die Bürger sehr empfindlich auf tatsächliche oder gefühlte Einschränkungen.

Fakt ist, dass auf dem Platz höchstens noch alle zwei Jahre Handball gespielt wird. Dann nämlich, wenn die sportlichen Partner aus Tschechien nach Zabeltitz kommen. Die Treffen haben eine jahrzehntelange Tradition, und dann wird auf dem Platz ein kleines Volksfest veranstaltet. Die aktiven Handballer hingegen haben sich mit den Großenhainern zu einer Spielgemeinschaft zusammengetan und sind meist in den städtischen Hallen zugange.

Dennoch will das Rathaus in Zabeltitz perspektivisch auch wieder einen Freiluft-Handballplatz schaffen. „Der Sportplatz der Grundschule ist momentan nur noch ein Acker“, erklärt Hönicke. „Da muss ohnehin etwas gemacht werden.“ Dem Baubürgermeister schwebt ein Allwetterplatz mit einem Recyclingbelag vor. Der könnte dann permanent genutzt werden – morgens von den Schülern, nachmittags von den Hortkindern, spätnachmittags und abends von den Vereinen.

Die Stadt nehme die Wünsche der Zabeltitzer ernst, so Hönicke, aber sie dürfe sich bei aller Bürgernähe auch keine Entwicklungschancen verbauen.

