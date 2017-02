Verein bietet 30 FÖJ-Stellen Interessierte Jugendliche können sich zum Beispiel im Tierpark Bischofswerda betätigen.

Auch im Tierpark Bischofswerda kann man als FÖJler arbeiten. © Steffen Unger

Wer nach der Schule ab September dieses Jahres ein Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) absolvieren will, kann sich jetzt beim Neukircher Verein Valtenbergwichtel bewerben. Er bietet 30 Plätze, die in ganz Ostsachsen verteilt sind. Einsatzstellen gibt es zum Beispiel in den Tierparks in Bischofswerda, Zittau, Görlitz und Weißwasser, in Tierheimen und Schullandheimen der Region, beim Sächsischen Fischereiverband und auf Bauernhöfen.

Das FÖJ ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr für Jugendliche, die sich für Umwelt- und Naturschutz einsetzen wollen. Interessenten dürfen nicht älter als 26 Jahre sein. Die Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Die Freiwilligen erhalten monatlich 300 Euro Unterkunfts- und Taschengeld. Sie sind vollständig sozial abgesichert, weil der Träger des FÖJ die Beiträge zur Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zahlt. (szo)

Weitere Informationen unter Telefon: 035951 32055 oder

www.valtenbergwichtel.de

