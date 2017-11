Verein appelliert an die Telekom

Blick auf den Fernsehturm in Wachwitz © Youssef Safwan

Ein klares Bekenntnis zum Fernsehturm fordert der Fernsehturm-Verein von der Deutschen Telekom als Besitzer des Bauwerks jetzt in einem offenen Brief. Die Deutsche Funkturm GmbH, eine Tochter der Telekom, verwaltet den Turm. „Alle Bemühungen für eine Wiederzugänglichmachung des Turmes können nur fruchten, wenn sich die Eigentümerin endlich klar zu den Möglichkeiten einer Wiedereröffnung äußert und als verlässlicher Partner zur Verfügung steht“, schreibt Sprecherin und Ex-FDP-Stadträtin Barbara Lässig.

Zur Finanzierung der Wiederinbetriebnahme schlägt der Verein eine Variante ähnlich der Stiftung Frauenkirche vor. „Wie würden es sehr begrüßen, wenn die Deutsche Telekom sich an einer solchen Stiftung beteiligen würde, zum Beispiel in dem sie die Immobilie Fernsehturm in das Stiftungskapital einbringt“, so der Verein. Eine Machbarkeitsstudie rechnet mit Kosten von rund 15 Millionen Euro für die einfache Sanierungsversion. (SZ/jv)

