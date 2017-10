Verdrängen Bahnstreichler die Tram aus der Neustadt? Mit Plakaten sind die DVB in diesem Jahr gegen Blockaden der Linie 13 vorgegangen. Mit Erfolg?

An der Kreuzung Rothenburger/Louisenstraße treffen sich gern Menschen. Vor allem an warmen Sommerabenden werden dann auch mal Bahnen der Linie 13 „gestreichelt“. Was sich harmlos anhört, ist gefährlich. © Archiv: Christian Juppe

Die überfüllten Bordsteine und Fensterbänke sind der Leere gewichen. Nur noch Einzelne verirren sich bei dem kalten, stürmischen und regnerischen Wetter der vergangenen Tage in den Abendstunden an die Kreuzung Rothenburger/Görlitzer Straße. Im Sommer bietet sich am sogenannten Assi-Eck ein ganz anderes Bild: Zahlreiche – überwiegend junge – Leute sitzen dann auf den Bordsteinen, Fensterbänken und auf der Straße, um ein Getränk im Freien zu genießen. Das sorgte in diesem Jahr vor allem bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) für Ärger.

Denn die Feierlustigen blockierten immer wieder die Bahnen der Linie 13, streckten teilweise ihre Arme zum Trend-Sport „Bahnstreicheln“ aus. Mehrfach mussten Fahrzeuge spontan umgeleitet werden. Die Verkehrsbetriebe drohten sogar, die Straßenbahnen dauerhaft umzulenken. Zunächst machten sie aber mit Plakaten darauf aufmerksam, dass Streichler lieber in den Zoo sollten als in die Neustadt. Hat die Aktion gefruchtet oder muss die Linie 13 demnächst doch eine neue Route nehmen?

„Ob die Kampagne gefruchtet hat, wissen wir nicht“, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Derzeit würden die Streichler fernbleiben – wohl vor allem wegen des Wetters. Dass über die Plakate diskutiert wurde, ist aber auch bei den Verkehrsbetrieben angekommen. Dabei kann auch umstrittene Aufmerksamkeit gut sein, „Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Aktion, wenn nötig, nächstes Jahr wiederholen“, so Lösch. Mehr Pläne gebe es nicht. „Die meisten Fahrgäste – und wir übrigens auch – hätten schon gern, dass die 13 ihre normale Strecke befahren kann. Sonst hängen wir die Äußere Neustadt ÖPNV-technisch schon ziemlich ab. Das kann niemand ernsthaft wollen“, so der Sprecher.

Zwar hatten an einem Sommerabend am Eck vereinzelte Neustädter gegenüber der Sächsischen Zeitung erklärt, dass sie sich weniger Verkehr an der Kreuzung wünschen. Die meisten der Befragten zeigten aber durchaus Verständnis für die Situation der Verkehrsbetriebe und wenig Interesse daran, vom öffentlichen Personennahverkehr abgehängt zu werden. Dieses Szenario droht allerdings immer noch – falls die Plakate im Kampf gegen die sogenannten Bahnstreichler keine Wirkung zeigen sollten.

