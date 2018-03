Verdienter Lohn für fleißige Azubis

Florian Use aus Lohsa wurde Industriemechaniker, hier im Kreis der Ausbilder. Ausbildungsbetrieb war ZEIBINA Puschwitz. Foto: Jost Schmidtchen

Hoyerswerda. Große Freude am Donnerstag bei der Freisprechung in der Gesellschaft für Aus- und Fortbildung (GAF) mbH im Industriegelände Hoyerswerda. Die Frühjahrsauslerner bei der GAF, elf Azubis und zwei Umschüler, konnten erste Glückwünsche zu den bestandenen Prüfungen vom neuen Geschäftsführer der GAF, Horst Eckelmann, entgegennehmen. Er war selbst einmal Azubi in dem Unternehmen, welches er jetzt leitet. Eine schöne Geste erging auch an Isolde Schley und Roland Pietsch. Sie waren als ehemalige Mitarbeiter der GAF zur Freisprechung eingeladen. Isolde Schley betreute bis zur Freisprechung die Umschüler, Roland Pietsch als ehemaliger Ausbildungsleiter noch bis zur Halbzeit die Azubis. Die kamen aus traditionellen Ausbildungsbetrieben wie der Keulahütte Krauschwitz, dem Caminauer Kaolinwerk, Actemium BEA, TDDK Straßgräbchen und Liftmanager Jänkendorf. Aus allen Betrieben waren Vertreter bei der Freisprechung anwesend. Auch aus dem Beruflichen Schulzentrum Weißwasser, wo der Großteil der Azubis die theoretische Ausbildung absolvierte. Diesen Zusammenhalt brachte Roland Pietsch auf den Punkt: „Nur wenn alle ein gemeinsames Ziel haben, GAF, Berufsschule, die Ausbildungsunternehmen und natürlich zuallererst die Azubis, dann ist der Erfolg gegeben“.

zur Startseite