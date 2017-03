Verdi macht Druck gegen City-Initiative Die Dienstleistungsgewerkschaft lehnt die neue Rechtsverordnung der Stadt für die verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr ab.

Kamenz plant in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage. Der Gewerkschaft ist das zu viel. © Uwe Soeder

Der Verwaltungsausschuss hat sich vorberatend mit der „Rechtsverordnung für verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2017“ beschäftigt. Er hat sie mehrheitlich dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen, aber mit Bauchschmerzen. Die Verordnung sieht in Kamenz vier verkaufsoffene Sonntage zu besonderem Anlass vor, was das sächsische Ladenschlussgesetz so auch hergibt. Außerdem ist eine weitere Sonntagsöffnung an ein Stadtteil-Ereignis gebunden, sodass insgesamt fünf Termine stehen: am 9. April das Frühlingsfest „Unsere Stadt blüht auf“, am 28. Mai das „Baustellen-Event Marktplatz“, am 10. September das traditionelle „Herbstfest“, am 22. Oktober das „Oktoberfest“ und am 10. Dezember „Kamenz im Advent“ mit der Engelparade in der Innenstadt.

Während die angefragten Kirchgemeinden keinen Änderungsbedarf angemeldet haben und die IHK „großes Interesse“ zeigte, hat sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gegen die Verordnung gestellt. Dabei nahm man auf ein Grundsatzurteil aus Bayern Bezug, wonach die Zugkraft des Festanlasses größer sein müsse, als die der Sonntagsöffnung allein. Dies wurde auch mit einem Größenvergleich zwischen Handels- und Festflächen untersetzt. Der Ausschuss nahm die Verdi-Bedenken zwar ernst, sah sie aber als nicht relevant an. OB Dantz verwies darauf, dass es in Kamenz um eine freiwillige Händlerinitiative im Ländlichen gehe und nicht um eine Aktion in einer Großstadt wie Dresden. „Wir werden mit Verdi noch mal reden.“ (SZ)

