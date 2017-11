Verdächtiger Messerstecher beschäftigt die Justiz seit Jahren Eigentlich sollte der 43-Jährige längst abgeschoben werden. Nun sitzt er in U-Haft.

Die Polizei rückte mit Spezialkräften an, um den Tunesier Abdelmonaam Ben Bechir Soltani am Dienstag am Gericht Dresden vorzuführen. © Benno Löffler

Der mutmaßliche Messerstecher aus Gorbitz stand kurz vor der Abschiebung in sein Heimatland Tunesien. Im September hat die Ausländerbehörde dem 43-Jährigen bei einer Anhörung erklärt, weshalb er nicht in Deutschland bleiben darf. Das teilte der Sprecher der Landesdirektion Sachsen (LD Sachsen) Holm Felber auf SZ-Anfrage mit. Die Ausländerbehörde der Stadt, die für die Abschiebung zuständig ist, sagte jedoch nicht, wann Abdelmonaam S. seinen Koffer packen sollte und begründete das mit dem Datenschutz.

Bis Ende 2015 hatte der mehrfach vorbestrafte Tunesier seit 20 Jahren eine Aufenthaltserlaubnis, zuletzt weil er Vater zweier Kinder ist, die in Deutschland auf die Welt kamen. Danach konnte er laut Felber nicht abgeschoben werden, weil es die Behörden in Tunesien ablehnten, ihn in seinem Heimatland aufzunehmen. Es lag zunächst „keine Identifizierung des Betreffenden durch das Herkunftsland vor“, teilte Felber mit. Im Klartext: S. hatte keinen tunesischen Pass.

Parallel dazu beantragte S. Ende 2015 die Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis, die die Ausländerbehörde der Stadt aber ablehnte. Letzter Schritt vor der Abschiebung war nun im September der Termin bei der Behörde. Dort erfuhr der 43-Jährige, weshalb sein Verlängerungsantrag abgelehnt wurde. Laut Felber lag es an neuen Straftaten des Tunesiers. Nach SZ-Informationen wurde er im Juni 2017 unter anderem wegen Körperverletzung zu 14 Monaten auf Bewährung verurteilt. Geschädigte war seine frühere Lebensgefährtin, mit der er ein Kind hat. Darüber hinaus gibt es gegen S. eine weitere Anklage der Staatsanwaltschaft Dresden wegen ähnlicher Delikte.

S. ist drogensüchtig und hat bereits mehrfach in Haft gesessen, auch wegen Drogenhandels. Seit Dienstag sitzt er wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, am 24. Oktober in Gorbitz den neuen Freund (35) seiner damaligen Lebensgefährtin im Streit erstochen zu haben. (SZ/csp/lex)

