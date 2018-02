Verdächtiger im Mordfall in der Innenstadt gefasst Das Gewaltverbrechen der vergangenen Woche scheint aufgeklärt. Der Täter könnte sein Opfer gekannt haben.

Polizisten oberservieren am Donnerstag den Tatort, ein Wohnblock an der St. Petersburger Straße. © dpa/Sebastian Kahnert

Dresden. Im Mordfall aus der vergangenen Woche hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Dresdner Zivilfahnder nahmen den Mann am Sonnabend gegen 20.35 Uhr am Straßburger Platz fest.

Bereits am Sonntagnachmittag fand eine vierstündige Haftprüfung statt. Dabei hat der 53-jährige algerische Verdächtige zwar keine Angaben zur Tat gemacht, dennoch wurde ein Haftbefehl erlassen. Der mutmaßliche Täter sitzt jetzt in der Justizvollzugsanstalt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Verdächtige soll aus dem sozialen Umfeld des Getöteten stammen.

Am frühen Donnerstagmorgen hatten Beamte die Leiche des Algeriers Tahar B. in seiner Wohnung im Hochhaus an der St. Petersburger Straße 3 entdeckt. Vorher waren einem Anwohner Blutspuren im Flur aufgefallen. Todesursache waren laut Gerichtsmedizin mehrere Stichverletzungen, die dem Opfer in der Nacht zum 15. Februar zugefügt wurden.

Mutmaßlicher Auslöser der tödlichen Auseinandersetzung war ein Streit. Schon am Donnerstag gingen die Beamten davon aus, dass der Täter selber verletzt worden war und offenbar zu Fuß bis zur Bahnhaltestelle Pirnaischer Platz flüchtete. Dort endete die Blutspur, die er hinterlassen hatte. Bei seiner Festnahme war der Tatverdächtige an einer Hand verletzt. Die Polizei wertete im Zuge der Ermittlungen auch Aufnahmen aus den Bahnen und Bussen der Verkehrsbetriebe aus, die kurz nach der Tat am Pirnaischen Platz abgefahren waren.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Morduntersuchungskommission dauern an. Insbesondere müssen der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe der Tat noch geklärt werden. So hatten etwa Nachbarn berichtet, dass das Opfer nicht allein in der Wohnung gelebt hatte. Ob es sich bei dem Beschuldigten um den Mitbewohner handelt, wird noch geprüft.

Der Tote, Tahar B., war Ende der 1980er-Jahre als Gastarbeiter nach Dresden gekommen. Der 54-Jährige soll vor allem in der Gastronomie gearbeitet haben. Der Algerier war geschieden und Vater zweier mittlerweile erwachsener Kinder. (lex/csp/fsc)

