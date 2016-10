Verdächtiger auf freiem Fuß Der 56-Jährige soll in einem Hausflur den Kinderwagen einer syrischen Flüchtlingsfamilie angezündet haben. Er muss sich nun dreimal pro Woche bei der Polizei melden.

Der Brand wurde in der Nacht zum Donnerstag in einem Haus in der Roßweiner Straße 12 gelegt. © André Braun

Der 56-Jährige, der einen Brand im Haus Roßweiner Straße 12 gelegt haben soll, ist am Donnerstag wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung in zehn Fällen dem Haftrichter vorgeführt worden. Der erließ Haftbefehl, setzte diesen aber wegen geringer Fluchtgefahr außer Vollzug. Der Verdächtige muss sich dreimal pro Woche bei der Polizei melden, so Ingrid Burghart von der Staatsanwaltschaft Chemnitz.

Der Mann soll im Hausflur den Kinderwagen einer syrischen Flüchtlingsfamilie angezündet haben. Ein Geständnis liege nicht vor, aber Zeugenaussagen, so Burghart. Die Ermittlungen laufen, auch mit Blick auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Nach dem Brand hatten elf Hausbewohner zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden müssen, darunter auch der Tatverdächtige. (DA/jh)

