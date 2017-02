Verdächtige Verbindung zu Salafisten – mutmaßlicher Gefährder wird abgeschoben Ein Algerier lebt seit Jahren in Europa. Nun wurde er mit falschen Papieren erwischt.

Am Donnerstag fand die Berufung gegen Omar S. am Landgericht Dresden statt © Fabian Schröder

Omar S. wurde vor 40 Jahren in Algerien geboren und lebt seit rund 25 Jahren in Europa – seine Spuren fanden sich etwa in Frankreich, Belgien, Spanien und Deutschland. Hier und da versuchte er sein Glück erfolglos mit Asylanträgen. 2003 wurde er in Deutschland angeblich wegen Taschendiebstahls und 2007 wegen Verstoßes gegen Aufenthaltstitel verurteilt – allerdings unter anderen Namen. Am 8. September 2016 wurde S. bei der Einreise aus Tschechien in einem Fernbus erwischt – mit einem gefälschten Pass und 1 800 Euro Bargeld, aber ohne plausible Erklärung. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen gegen S. förderten einige Verdachtsmomente zutage. So fanden sich auf seiner Facebookseite allerhand Gewaltdarstellungen, Filme von Enthauptungen, Hinweise auf Symbole der Terrormiliz IS und Kontakte zu Bremens Salafisten-Szene. Konkreter jedoch wurde dieser Verdacht offenbar nicht. Dieser Fall zeigt die Probleme der Behörden mit illegalen Migranten, die offensichtlich sehr gerissen und europaweit unterwegs sind. Viel Arbeit für das künftige „Polizeiliche Terrorabwehrzentrum“, das Innenminister Markus Ulbig (CDU) als Reaktion auf Pannen im Fall al-Bakr eilig aus dem Boden gestampft und erst am Mittwoch präsentiert hat.

Im November wurde der 40-Jährige am Amtsgericht Pirna wegen Urkundenfälschung, illegaler Einreise und Aufenthaltsverstoßes zu neun Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt – aus generalpräventiven Erwägungen, wie es heißt. Am Donnerstag fand die Berufung gegen Omar S. am Landgericht Dresden statt, erst jetzt unter seinem echten Namen. S. wiederholte sein Geständnis, behauptete überraschend, er habe in Brüssel eine Belgierin geheiratet. Als Koch verdiene er dort 900 Euro monatlich. Im Sommer sei er mit einem Kumpel in Prag gewesen, um Kleidung zu kaufen. Daher habe er 1 800 und der Kumpel sogar mehr als 3 000 Euro dabei gehabt. Mit gefälschten Papieren zu reisen sei in Europa leichter, sagte er. Mit Salafisten habe er nichts zu tun. Die widerlichen Facebook-Filme könne er sich nicht erklären.

Richter Walter Voigt, der Vorsitzende der Berufungskammer, verurteilte den Angeklagten zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung, wie von Verteidiger Jürgen Saupe und der Staatsanwaltschaft gefordert. S. habe seine Identität lange verschleiert und dürfe sich daher nicht wundern, wenn er als „Gefährder“ angesehen werde. Der Angeklagte wird wohl nach der Verbüßung abgeschoben. Nach dem Prozess eröffnete ein Haftrichter gegenüber S. einen Abschiebehaftbefehl der Ausländerbehörde.

