Verdächtige Umtriebe an der Süßmuthlinie

Auseinandersetzung auf dem Görlitzer Postplatz In der Nacht zum Donnerstag, gegen 3 Uhr morgens, kam es in der Innenstadt von Görlitz zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen im Alter von 18 bis 33 Jahren. Bei der Meinungsverschiedenheit innerhalb der achtköpfigen Gruppe kam es offenbar auch zu Handgreiflichkeiten und einem Diebstahl. Beteiligt waren nach Polizeiangaben fünf Deutsche, zwei Libyer und ein Bulgare. Beamte des Polizeireviers Görlitz trennten und beruhigten die Beteiligten. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen zu dem Vorfall und prüft ob auch eine Bedrohung gegen einen Libyer stattgefunden hat.

Geldbörse beim Bäcker geraubt Eine 54-Jährige ist am Donnerstagmorgen beraubt worden, als sie in Görlitz ihren Einkauf beim Bäcker bezahlen wollte. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz mit. Demnach ereignete sich die Tat kurz vor acht Uhr morgens in der Steinstraße. Als die Kundin ihre Geldbörse herausholte, sei ihr diese von einem dunkel gekleideten Mann entrissen worden, so die Polizeisprecherin. Zudem sei sie beiseite geschubst worden. Die 54-Jährige lief dem Täter noch kurz hinterher, verlor ihn aber schnell aus den Augen. Zurück blieb der Schaden: In dem Portemonnaie befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag und persönliche Dokumente. (szo)

Einbruch in Wohnhaus Am Donnerstag wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße in Schwarzkollm bekannt, der bereits am Mittwoch passiert sein muss. Auf noch unbekannte Art und Weise sind Diebe in das Wohnhaus eines Dreiseitenhofes eingedrungen und haben daraus Schmuck, Bargeld und Sparbücher gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Kriminaltechniker sicherten Spuren.