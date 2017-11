Verdächtige sitzt nach Brand in Haft Knapp eine Woche nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Meißen ist eine 29-Jährige festgenommen worden. Ihr Motiv ist unklar.

Die stadtbekannte Obdachlose wurde von Polizisten auf Videos von dem Objekt an der Leipziger Straße in der fraglichen Zeit erkannt. © Archiv/Claudia Hübschmann

Knapp eine Woche nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Meißen ist eine 29-Jährige festgenommen worden. Der Verdacht gegen die Frau ohne festen Wohnsitz habe sich erhärtet, teilte das Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) der Polizei am Freitag in Dresden mit. Die stadtbekannte Obdachlose wurde von Polizisten auf Videos von dem Objekt in der fraglichen Zeit erkannt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden sagte.

Gegen sie wurde Haftbefehl wegen des Verdachts der Brandstiftung erlassen; die Frau befindet sich in Untersuchungshaft. Ihr Motiv ist unklar, die Verdächtige habe keine Angaben gemacht, hieß es. Die Ermittler sagten nichts dazu, wie der Brand gelegt wurde.

Das Feuer war in der Nacht zum 2. November im Erdgeschoss der Einrichtung ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen zweier Bewohner konnten die Flammen gelöscht werden, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Unterkunft sollte nach Plänen des Landratsamtes Meißen bis Ende des Jahres geschlossen werden. Mehrfach war das Haus zuvor durch Drogenfunde in den Fokus der Polizei geraten. Der jüngste Fall liegt nur drei Monate zurück. Damals machten die Beamten einen 44-jährigen Tunesier dingfest, der Drogen verkauft hatte. Bereits 2016 hatte die Polizei bei Kontrolle zweier Wohnungen in der Herberge 280 Gramm Haschisch sowie 44 Gramm Ecstasy-Tabletten sichergestellt. (SZ/mit dpa)

