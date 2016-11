Verdächtige nach Diebstählen gestellt

Kamera von Feuerwachturm verschwunden Radibor. Am Dienstag sind in Diebe in den Feuerwachturm im Radiborer Ortsteil Luppedubrau eingedrungen. Sie stahlen eine Kamera des Feuerwarnsystems. Der Eigentümer bezifferte den dadurch entstandenen Schaden auf rund 20 000 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von circa 1 700 Euro.

Tatverdächtige erwischt Sohland. Mehrere Personen haben sich am späten Donnerstagabend an einem Schuppen an der Ellersdorfer Straße in Sohland zu schaffen gemacht. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten im weiteren Umfeld vier Tatverdächtige im Alter von 18 bis 35 Jahren stellen. Diebesgut hatten die Tschechen jedoch nicht bei sich. Aus dem Schuppen war ein Entaster verschwunden, den Polizisten in der weiteren Umgebung fanden. Unweit vom ersten Tatort verschwanden in der Nacht zum Freitag außerdem ein Moped und ein Kreiselmäher aus einer Scheune. Die blaue S 51 war mit dem Versicherungskennzeichen 809 HON versehen. Nun wird ein Zusammenhang der Taten geprüft. Erst in der Nacht zu Mittwoch waren ebenfalls an der Ellersdorfer Straße unter anderem Räder und Kreditkarten gestohlen worden.

Dollarscheine gestohlen Ottendorf-Okrilla. Diebe sind am Donnerstag in ein Wohnhaus an der Weidenstraße in Ottendorf-Okrilla eingedrungen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten 100 amerikanische US Dollar. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Kleidercontainer aufgebrochen Kamenz. In der Zeit zwischen Montagmorgen und Donnerstagmittag haben Diebe in Kamenz einen Altkleidersammelcontainer aufgebrochen. Wie viel Kleidung die Täter erbeutet haben, ist unklar. Der Container an der Friedensstraße wurde zuletzt am 14. November geleert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.