Verdacht auf Vogelgrippe Ein Jäger hat eine Stockente in Cunnersdorf geschossen. Das Tier hatte offenbar ein Problem.

Eine bei Cunnersdorf geschossene Stockente wird jetzt am Friedrich-Loeffler-Institut auf Vogelgrippe untersucht. © dpa

Der Landkreis wartet auf das Ergebnis der Untersuchung einer Stockente aus Cunnersdorf. Ein Jäger hatte das Tier bereits am Mittwoch vergangener Woche geschossen. „Sie sah wohl nicht mehr ganz gesund aus“, sagt Kreissprecher Gernot Schweitzer auf Nachfrage. Deshalb wurde die Ente an das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, das Friedrich-Loeffler-Institut, geschickt. Das Institut prüft nun, ob das Tier die Geflügelpest hatte. Wenn sich der Verdacht bestätigt, müssten auch um Cunnersdorf ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet eingerichtet werden. Bisher zählt die Gemeinde Schönteichen nur zum Beobachtungsgebiet, aufgrund eines toten Schwans, der im Bernsdorfer Tiergehege entdeckt worden war und an der Vogelgrippe gestorben war.

Der Kreis Bautzen hat zurzeit drei Geflügelpest-Schutzgebiete. Die befinden sich um den Stausee in Bautzen, um Großdittmannsdorf und eben um Bernsdorf. Im Sperrbezirk müssen alle Tiere der zuständigen Behörde gemeldet werden, Katzen und Hunde dürfen nicht frei herumlaufen und Eier können nicht aus dem Sperrgebiet gebracht werden. Außerdem sollen die Hühnerhalter ihre Ställe so sichern, dass keine Unbefugten hinein gelangen können. Fremde dürfen den Stall nur in Schutzkleidung mit Erlaubnis betreten. Das Prüfergebnis der Stockente aus Cunnersdorf wird in den nächsten Tagen erwartet. „Falls sich die Geflügelpest bestätigt, werden wir informieren“, sagt Gernot Schweitzer.

