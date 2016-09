Verdacht auf Tötungsdelikt Ein 53-Jähriger ist an den Folgen einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Leisnig verstorben.

© Brühl

Leisnig. Am Freitagabend, kurz nach 21 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst zum Markt gerufen. Offenbar nach einer tätlichen Auseinandersetzung hat man eine 53-jährige männliche Person schwer verletzt am Ereignisort festgestellt. Nach medizinischer Erstversorgung wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht, wo es an den Folgen seiner Verletzungen verstarb. Im Ergebnis erster Ermittlungen konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden, welcher im Laufe des Sonnabends dem Ermittlungsrichter vorgeführt wird. Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Tatumständen laufen.

Polizeibericht vom Sonnabend zurück 1 von 2 weiter Einbruch in Einfamilienhaus Roßwein. Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 12. bis 16. September gewaltsam in ein Einfamilienhaus auf der Dorfstraße in Otzdorf ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Entwendet wurden Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie Schmuck mit bisher unbekanntem Wert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Auto gestohlen Döbeln. Freitagvormittag entwendeten Unbekannte einen auf der Fichtestraße abgeparkten Audi 80, Erstzulassung 1992. Das Fahrzeug hatte einen Zeitwert von 350 Euro.

zur Startseite