Verdacht: 52-facher Betrug Ein Einkäufer einer Firma soll seinen Arbeitgeber um insgesamt 200 000 Euro erleichtert haben.

Bautzen. Ein 33-jähriger Bautzener soll seinen Arbeitgeber in mehr als 50 Fällen um Geld betrogen haben. Deshalb steht er ab diesem Dienstag vor Gericht.

Laut Anklage war der Mann als Einkäufer einer Firma in Neustadt tätig. Diese Stellung nutzte er aus, um einen fingierten Lieferanten in das Computersystem des Unternehmens einzutragen. Der fingierte Zulieferer stellte regelmäßig Rechnungen aus, deren Summen zwischen 614 und 8 000 Euro lagen. Die Überweisungen flossen allerdings an keine Firma, sondern auf das Privat-Konto des Angeklagten. Auf diese Weise soll sich der Mann um insgesamt 200 000 Euro bereichert haben. Erst nach mehr als zweieinhalb Jahren ist der Betrug im Dezember 2016 aufgeflogen. Der Bautzener muss nun mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen. (SZ)

Verhandlung: Dienstag, 6. Februar, 9 Uhr, Amtsgericht Bautzen, Saal 128

