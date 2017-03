Verbrenn-Termine stehen fest Die Gartenabfälle können zu festgelegten Terminen verbrannt werden.

Gartenabfälle können jetzt in Roßwein zu festen Terminen verbrannt werden. © Symbolfoto/Uwe Soeder

In Roßwein hat es sich bewährt, dass nicht jeder Gartenbesitzer Abfälle dann verbrennt, wenn es ihm gerade in den Kram passt. Weil genau das in vielen anderen Gemeinden noch passiert, liegen die Städte und Gemeinden vor allem an den ersten Apriltagen häufig unter einer Dunstglocke, was immer wieder für Ärger sorgt.

In Roßwein kann der trotz anderweitiger Festlegungen nicht komplett ausgeschlossen werden. Auch da gehen hin und wieder Beschwerden bei Tamara Mertinat im Rathaus ein, die daraufhin die Kollegen vom Ordnungsamt zu Kontrolle losschickt. In Gleisberg schimpften die Nachbarn in einem Jahr heftig, weil nasses Material angezündet wurde und das gewaltig qualmte. Solche Belästigungen sind verboten. Auch Gefahren durch Funkenflug dürfen nicht heraufbeschworen werden.

Für die Stadt Roßwein hat die Verwaltung festgelegt, dass Gartenabfälle am Mittwoch, 5. April, und am Sonnabend, 8. April, unter Beachtung der Vorgaben verbrannt werden dürfen. Sollte es regnen, gibt es mit dem 19. und 22. April Ersatztermine. Grundsätzlich darf nur verbrannt werden, was nicht durch Liegenlassen, Untergraben oder Kompostieren auf dem Grundstück entsorgt werden kann. (DA/sig)

