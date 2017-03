Verbraucherzentrale tauscht Plastetüten um

Görlitz. Am kommenden Mittwoch ist Weltverbrauchertag. Aus diesem Anlass plant die Görlitzer Verbraucherzentrale eine besondere Aktion im Sinne der Nachhaltigkeit. „Einige Einzelhändler haben spätestens seit Beginn des Jahres reagiert und Plastiktüten reduziert“, sagt Katrin Pötschke, Leiterin der Görlitzer Zentrale.

Nun mache die Verbraucherzentrale in Görlitz weiter Ernst: Am Mittwoch, von 13 bis 18 Uhr, werden in der Beratungsstelle am Demianiplatz 16/17 Plastikbeutel gegen Stoffbeutel eingetauscht. So viele wie möglich sollen ausgewechselt werden, erklärte Frau Pötschke. Darüber hinaus können die Verbraucher sich an einem Quiz zum Thema Nachhaltigkeit versuchen.

Die gesammelten Plastiktüten landen im Anschluss nicht im Müll, betont Katrin Pötschke. Hier habe sich Verbraucherzentrale eine ganz besondere Kooperation einfallen lassen. (SZ)

