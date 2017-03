Verbraucherzentrale sucht Flutopfer Wer an der Elbe wohnt, hat es schwer, eine Elementarschaden- Versicherung zu bekommen. Experten wollen helfen.

Ob in den Gemeinden Zeithain, Nünchritz oder den Städten Strehla oder Riesa – Hunderte Menschen in der Region waren von den verheerenden Hochwassern der Jahre 2002 und 2013 betroffen.

Danach wurde vielen Betroffenen von den Versicherungsunternehmen die bestehende Police gekündigt, so die Verbraucherzentrale Sachsen. „Der Abschluss neuer Verträge ist für Betroffene oft nicht oder nur zu erheblich höheren Beiträgen möglich. Denn Schäden im Elementarbereich lassen sich beispielsweise in der Nähe von Flüssen nur sehr teuer oder in manchen Fällen überhaupt nicht mehr absichern“, heißt es weiter.

Die Verbraucherzentrale bittet Betroffene deshalb, Fälle zu melden, in denen Versicherungsunternehmen sich geweigert haben, derartige Elementarschäden abzusichern. (SZ)

Kontakt zur Verbraucherzentrale Sachsen unter der Adresse Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig oder per

E-Mail unter vzs@vzs.de, telefonisch unter der Rufnummer 0341 6962929 oder per Fax unter 0341 6892826.

