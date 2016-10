Verbraucherzentrale berät in Energiefragen

Die Verbraucherzentrale Sachsen bietet schon seit einigen Jahren eine monatliche Sprechstunde zur Energieberatung im Sebnitzer Rathaus an. Ab sofort wird die Sprechstunde jeweils am zweiten Dienstag im Monat von Mitarbeiter Robert Zimmermann betreut. Verbraucher erhalten dabei kompetenten und unabhängigen Rat in Energiefragen.

Je nach Problemstellung und persönlichen Bedürfnissen gibt es verschiedene Beratungsformate, von der schnellen Telefonberatung bis zum ausführlichen Beratungstermin zu Hause. Für einkommensschwache Haushalte ist die Beratung kostenfrei. Für alle anderen beträgt der Eigenanteil an den Beratungskosten je nach Beratungsform 5 Euro bis maximal 45 Euro.

Wer das Angebot der Energieberatung wahrnehmen möchte, wird gebeten, sich unbedingt telefonisch anzumelden. (SZ)

0341 6962929 oder 0800 809802400 (kostenfrei).

