Verbotener Schleichweg Um abzukürzen, fahren viele über die Holperpiste beim Tierheim. Das kommt bei einem Anwohner ganz schlecht an.

Trotz des schlechten Zustands ist der Feldweg am Tierheim Krietzschwitz bei Autofahrern als Abkürzung beliebt. Dabei ist die Einfahrt in Richtung Bundesstraße nur für Forst- und Landwirtschaft erlaubt. © Norbert Millauer

Der rote Toyota quält sich die Holperpiste in Verlängerung der Weinleite am Tierheim Krietzschwitz vorbei und fährt dann weiter über die bucklige Straße in Richtung Bundesstraße 172. Nur wenige Minuten später folgt ihm ein schwarzer Fiat. Ganz offensichtlich scheinen sich zahlreiche Autofahrer mit der Sperrung der Verbindungsstraße von Krietzschwitz nach Neundorf nicht anfreunden zu können. Statt die Umleitung über den Sonnenstein oder über Langenhennersdorf zu nutzen, nehmen sie Schäden an ihren Autos in Kauf und fahren die Abkürzung am Tierheim, die über den Eichgrundweg beziehungsweise den Schäferbergweg ins Gottleubatal führt.

„Hier kommt fast alles vorbei – Pkws, kleinere Transporter, Paketdienste und auch Quads haben wir schon gesehen“, teilt Jana Fritze vom Tierheim mit. Nicht alle fahren mit einem angemessenen Tempo. Deshalb meiden die ehrenamtlichen Gassigeher vom Tierheim aktuell den Feldweg und führen die Vierbeiner in Richtung Obstplantagen aus, wo kein Auto entlangfährt.

Ein Anwohner der Weinleite, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, hat sich die Mühe gemacht und gezählt. „Locker 70 Fahrzeuge in der Stunde kommen hier vorbei, von beiden Seiten“, sagt er. Dabei ist die Zufahrt des Schleichweges vom Gottleubatal in Richtung Hochebene lediglich forstwirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen gestattet. Das scheint aber die wenigsten zu interessieren. Im Gegenteil: „Schon öfter haben Unbekannte das Durchfahrt-Verboten-Schild einfach umgedreht“, sagt der Pirnaer.

Allerdings will er die Autofahrer nicht an den Pranger stellen und hat sogar ein gewisses Verständnis für sie. Deshalb ist auch sein Vorschlag, dass die Stadt die Strecke notdürftig ausbessern sollte und als offizielle Umleitung zur gesperrten Straße nach Neundorf ausschildern müsste. „Denn genutzt wird sie ja ohnehin“, sagt der Anwohner.

Geduld bis November gefragt

Doch diesen Vorschlag verwirft die Stadtverwaltung vehement. „Das lässt der Straßenraum nicht zu. Der Feldweg kann unmöglich die Belastung der Bundesstraße aufnehmen“, stellt Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel klar. Auch die Polizei kennt die Situation vor Ort und hat schon mehrere Kontrollen an der Stelle durchgeführt. Wer unbefugt vom Gottleubatal in Richtung Bundesstraße fährt, muss mit einem Verwarngeld von 20 Euro rechnen, teilt Thomas Geithner von der Polizeidirektion Dresden auf SZ-Anfrage mit.

Besonders betroffen ist Anwohner Enrico Erdmann, der den Schleichverkehr überhaupt nicht lustig findet. Aus gutem Grund, denn das letzte Stück zur Bundesstraße hin ist sein Privatweg. „Die zerfahren mir den Weg und ich muss in Eigenleistung die Löcher wieder flicken. Das zahlt mir doch kein Mensch“, ärgert sich der Pirnaer. Außerdem handelt es sich bei seinem Privatweg um eine unbefestigte Strecke. „Es staubt ohne Ende und zieht zu unserem Gehöft“, sagt Erdmann. Er ist froh, wenn die Verbindungsstraße Krietzschwitz zwischen der B 172 und Altneundorf wieder befahrbar ist, damit der Schleichverkehr vor seiner Haustür endet.

Doch Enrico Erdmann muss noch Geduld haben. Laut Plan werden die Arbeiten erst Mitte November abgeschlossen. Im Auftrag der Stadtwerke Pirna verlegen Fachleute Abwasserleitungen. Immerhin: „Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, sagt Ute Ullrich von den Stadtwerken. Aktuell werden die Schmutzwasserkanäle gelegt und der Bau der Hausanschlüsse fortgesetzt. Parallel dazu verfüllen die Arbeiter den Kanalgraben und stellen dann die Fahrbahn sukzessive wieder her.

