Verbotener E-Mail-Anhang Ein Riesaer sammelt jahrelang Kinderpornografie. Die Bilder habe er versehentlich heruntergeladen, sagt er. Nicht nur das Gericht ist skeptisch.

Ein Kriminalbeamter sitzt vor einem Computerschirm mit Kinderpornos. Mehr als 1 300 solcher verbotener Dateien hatte ein Riesaer auf seiner Festplatte. Er steht nun vor Gericht. © Symbolfoto/dpa

Wenn die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl vor der Tür steht, dann fallen die Reaktionen der Betroffenen in der Regel sehr ähnlich aus. Wer freut sich schon, wenn die eigene Wohnung durchwühlt wird – erst recht, wenn sich dort etwas Verbotenes befindet?

Vielleicht ist der Kriminalbeamtin deshalb noch so gut im Gedächtnis, wie sie am 6. August 2014 von Kai W.* begrüßt wurde, als sie und ihre Kollegen sich an der Haustür vorstellten. Denn statt vor Aufregung ins Schwitzen zu kommen, begrüßte der Riesaer die Beamten mit den Worten: „Ach, das ist gut, dass Sie da sind – ich habe das alles schon für Sie gesammelt!“

Was Kai W. da mehr als fünf Jahre lang auf seiner externen Festplatte gesammelt hat, sind weit mehr als 1 000 Fotos und Videos. Rund 1 300 davon zeigen minderjährige Jungen und Mädchen, die nackt gefesselt oder zum Oral- und Vaginalsex gezwungen wurden. Die jüngsten der Kinder sind laut Anklageschrift der Staatsanwalt Dresden nicht älter als zwei Jahre. Die ältesten Dateien datieren aus dem Jahr 2008.

Ein Familienhelfer war vier Jahre lang häufig im Haushalt. Er betreute Kai W.s Stiefsohn. Immer, wenn die Beziehung zwischen W. und seiner Freundin kriselte, habe die sich dem Familienhelfer gegenüber geöffnet. Dabei seien auch einige Ereignisse geschildert worden, die ihm merkwürdig vorkamen. Zum einen habe sie Kai W. dabei erwischt, wie er sich ihre Sachen angezogen und damit fotografiert hatte. Die Fotos bearbeitete er dann am Computer, montierte die Köpfe junger Mädchen auf seinen Körper. Weil die Hinweise wenig konkret waren, ging der Familienhelfer der Sache nicht weiter nach. Die Geschichte habe zwar seltsam angemutet, Anzeichen auf eine Misshandlung des Stiefsohns habe es aber nicht gegeben. Kai W.s Freundin wusste auch von den verbotenen Bildern und Videos. Und auch ihr habe er erzählt, dass er für die Polizei arbeite.

Die geistig behinderte Frau glaubte ihm die Geschichte. Anders dagegen das Riesaer Amtsgericht, vor dem sich W. nun für den Besitz kinderpornografischer Schriften verantworten muss. Auch dort beharrt er auf der Aussage, die er schon der Polizei und seiner Freundin gegenüber gemacht hat. „Ich hasse so was, Gewalt gegen Kinder“, sagt er da. Die Bilder und Videos seien alle in seinen E-Mails aufgetaucht. „Ich hätte den Spam-Ordner nie öffnen sollen.“ Dabei hätten sich die Dateien heruntergeladen.

Eine Geschichte, wie sie Richter und Staatsanwälte in solchen Fällen häufig zu hören bekommen. „Das ist Käse, was Sie erzählen“, sagt Amtsrichter Herbert Zapf. Auch der technische Gutachter, der die Festplatten im Auftrag der Staatsanwaltschaft ausgewertet hat, geht nicht von einem Versehen aus. Die Behauptung widerspreche seinen Erfahrungen, so der Gutachter für IT-Forensik. „Dass diese Dateien über Spam-Mails verbreitet werden, wäre absolut untypisch, jedenfalls in diesem Maße.“ Es sei schon sehr selten, dass Kinderpornografie überhaupt frei zugänglich sei. Normalerweise werde die nur auf szenetypischen Seiten verbreitet. Außerdem zeigte sich der Gutachter sicher in der Beurteilung, die Dateien seien gezielt abgespeichert worden. Der Prozess gegen Kai W. wird fortgesetzt, ein Urteil ist frühestens Ende der Woche zu erwarten.

Namen geändert.

